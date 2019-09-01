Соответствующий закон был принят Сеймом в марте, но его вступление в силу было отложено почти на полгода.

В Конституционный суд можно обращаться только после обращения ко всем инстанциям правовой защиты.

Председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас подчеркнул, что в этот суд может обращаться только личность, чьи прав или свободы были нарушены.

Обжаловать в Конституционном суде можно не решение или постановление, а закон или иной правовой акт, который применялся при принятии указанного решения.

Заявление может быть подано не позднее чем через четыре месяца после окончательного и неоспоримого суда.

По словам Д. Жалимаса, индивидуальная конституционная жалоба означает, что "люди получают еще больше возможностей участвовать в государственном управлении - они могут исправлять ошибки политиков".

На сегодняшний день только Сейм, группа членов Сейма, президент, правительство и суды смогли обратиться в Конституционный суд по вопросу соответствия правовых актов основному закону страны.