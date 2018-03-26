Глава МВД Эймутис Мисюнас дополнил литовский список Магнитского 21 фамилией, сейчас в нем 70 человек. Еще 23 человека с понедельника не смогут въезжать в Литву в связи с тем, что представляют угрозу национальной безопасности, подтвердила BNS глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Министр сказала, что согласно рекомендации МИД и предусмотренной законами возможности, фамилии дополнительно вносимых лиц публично оглашаться не будут.

Литовский сейм принял "закон Магнитского" в ноябре прошлого года, этот правовой акт получил свое название по имени убитого в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского. В нем 49 граждан России, которым запрещен въезд в Литву из-за нарушений прав человека и отмывания денег. Фамилии этих 49 были преданы гласности, между тем, вновь вносимые лица не будут предаваться огласке.

Ранее в понедельник глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Литва решила выслать из страны трех российских дипломатов, дополнить список Магнитского, предложить Департаменту миграции запретить въезд 23 лицам в связи с угрозами нацбезопасности.

Литва, как и другие страны ЕС, прибегли к этим мерам, демонстрируя солидарность с Великобританией в связи с отравлением бывшего двойного российского агента.