В понедельник главы министерства внутренних дел и Департамента миграции Литвы подписали указы, согласно которым в Литву запрещен въезд 44 гражданам России.
© Corbis/Scanpix

Глава МВД Эймутис Мисюнас дополнил литовский список Магнитского 21 фамилией, сейчас в нем 70 человек. Еще 23 человека с понедельника не смогут въезжать в Литву в связи с тем, что представляют угрозу национальной безопасности, подтвердила BNS глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Статьи по теме:
Михаил Ходорковский в DELFI: с бандитами нельзя дружить  (58)
Российские шпионы под дипприкрытием в Литве: как они выглядят и чем занимаются  (207)

Министр сказала, что согласно рекомендации МИД и предусмотренной законами возможности, фамилии дополнительно вносимых лиц публично оглашаться не будут.

Литовский сейм принял "закон Магнитского" в ноябре прошлого года, этот правовой акт получил свое название по имени убитого в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского. В нем 49 граждан России, которым запрещен въезд в Литву из-за нарушений прав человека и отмывания денег. Фамилии этих 49 были преданы гласности, между тем, вновь вносимые лица не будут предаваться огласке.

Ранее в понедельник глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Литва решила выслать из страны трех российских дипломатов, дополнить список Магнитского, предложить Департаменту миграции запретить въезд 23 лицам в связи с угрозами нацбезопасности.

Литва, как и другие страны ЕС, прибегли к этим мерам, демонстрируя солидарность с Великобританией в связи с отравлением бывшего двойного российского агента.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Президент: Литва обдумывает высылку из страны российских шпионов под дипприкрытием (376)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг заявила,...

Российские СМИ: Великобритания заморозит активы за связи с Кремлем (26)

В обзоре российских газет за 12 марта: Каких санкций ждут...

Общество

Из-за военного в Неменчине было остановлено движение (17)

В фейсбуке стали распространят веселое видео – в...

Вступает в силу запрет на въезд в Литву для 44 граждан России (21)

В понедельник главы министерства внутренних дел и...

В Вильнюсе откроется новый подземный переход (3)

На столичном проспекте Лайвес оборудован новый...

Не признавшихся в сотрудничестве с КГБ на госслужбе в Литве могут быть единицы (9)

Количество лиц, не признавшихся в имевшем место в...

Клиент почты удивился – на оборотной стороне документа были данные другого человека

На одной стороне документа – счет, на другой – вся...

TOP новостей

Литва высылает трех российских дипломатов (533)

Литва решила выслать трех российских дипломатов, чтобы...

Посол: Россия ответит высылкой литовских дипломатов (130)

Реагируя на шаги Литвы , Россия намерена выслать...

Вступает в силу запрет на въезд в Литву для 44 граждан России (21)

В понедельник главы министерства внутренних дел и...

Михаил Ходорковский в студии DELFI: с бандитами нельзя дружить (58)

"С бандитами нельзя дружить, если ты сам не бандит. С...

Количество погибших во время пожара в кемеровском торговом центре увеличилось до 64 Обновлено (199)

Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя...