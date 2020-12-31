Вспышка COVID-19 остановила работу родильного отделения: пациенток направляют в другие больницы

"Роженицы и младенцы, которые были в отделении, сейчас изолированы, они находятся под наблюдением. Новых пациентов отправляют в другие больницы", – сказала Гедримайте.

По сведениям Delfi, роженицам, которые не входят в группу риска, предлагают ехать в Вильнюсский родильный дом, рожениц с хроническими заболеваниями или патологиями направляют в Сантаришкскую клинику.