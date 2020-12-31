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Из-за вспышки COVID-19 с 31 декабря закрыто акушерское отделение Антакальнисской больницы. Эту информацию Delfi подтвердила пресс-секретарь Вильнюсской городской клинической больницы Жидре Гедримайте.
Вспышка COVID-19 остановила работу родильного отделения: пациенток направляют в другие больницы
© Organizacijos nuotr.

"Роженицы и младенцы, которые были в отделении, сейчас изолированы, они находятся под наблюдением. Новых пациентов отправляют в другие больницы", – сказала Гедримайте.

По сведениям Delfi, роженицам, которые не входят в группу риска, предлагают ехать в Вильнюсский родильный дом, рожениц с хроническими заболеваниями или патологиями направляют в Сантаришкскую клинику.

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