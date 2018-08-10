Крупные пожары возникли в Йонишском, Тракайском, Варенском и Юрбаркском районе.
В департаменте был созван оперативный центр, усилена координация сил.
Около 13 часов поступило сообщение, что возник пожар в лесу в у деревни Куршяй Варенского района. Пожар тушили четыре автомобильные цистерны и лесники.
В городке Ваджгирис Юрбаркского района в 13.27 час. поступило сообщение о том, что горит один гектар леса. На его тушение прибыли 6 автоцистерн, помогали и пожарники-добровольцы.
Утром многочисленные силы пожарных и лесничих тушили 4-5 гектара пожара в лесу, который вспыхнул в Тракайском районе, рядом с деревней Юргёняй.
В 11.38 поступило сообщение о пожаре рядом с деревней Альсяй Йонишского района. Здесь участками горит жнивье на площади в 200 гектаров. Этот пожар с другой стороны тушили и латвийские пожарные.
Тушение осложнял сильный ветер.
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