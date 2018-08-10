Крупные пожары возникли в Йонишском, Тракайском, Варенском и Юрбаркском районе.

В департаменте был созван оперативный центр, усилена координация сил.

Около 13 часов поступило сообщение, что возник пожар в лесу в у деревни Куршяй Варенского района. Пожар тушили четыре автомобильные цистерны и лесники.

В городке Ваджгирис Юрбаркского района в 13.27 час. поступило сообщение о том, что горит один гектар леса. На его тушение прибыли 6 автоцистерн, помогали и пожарники-добровольцы.

Утром многочисленные силы пожарных и лесничих тушили 4-5 гектара пожара в лесу, который вспыхнул в Тракайском районе, рядом с деревней Юргёняй.

В 11.38 поступило сообщение о пожаре рядом с деревней Альсяй Йонишского района. Здесь участками горит жнивье на площади в 200 гектаров. Этот пожар с другой стороны тушили и латвийские пожарные.

Тушение осложнял сильный ветер.

В эти дни в Литве преобладает сухая и жаркая погода, по этой причине на основной части

В эти дни в Литве преобладает сухая и жаркая погода, по этой причине на основной части страны увеличивается пожароопасность в лесах. Пожарные просят жителей быть особо осторожными.