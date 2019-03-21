Летнее время отменяют в последнее воскресенье октября, когда стрелку часов переводят на час назад.
В этом году переводить часы будем 31 марта.
В Евросоюзе уже в течение некоторого времени обсуждают возможность отказа от перехода на летнее время. Европарламент объявил, что в последний раз ЕС переведет часы в 2021 году. Литва переходит на летнее время с 2003 года.
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