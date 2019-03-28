Страны ЕС, которые заходят оставить летнее время, в последний раз переведут часы в марте 2021 года, а те, что захотят оставить зимнее - в октябре 2021 года.
В прошлом году Еврокомиссия провела консультации по этому вопросу.
Опросили мнение 4,6 млн. европейцев: 84% поддержали отказ от перевода часов, а 16% хотели оставить все, как есть.
Психотерапевт Навайтис сказал, что единственный плюс перевода часов - это то, что литовец - не корова. Он подчеркнул, что примерно 1/5 всех жителей все равно в какой-то момент испытывает стресс.
"Мне ни разу не доводилось видеть обоснованного числами доказательства того, что это что-то позволяет сэкономить. Не известно, сколько мы вообще экономим из-за этого стресса, который для детей может быть очень серьезным. Единственный плюс - это доказательство, что литовцы не коровы", - сказал Навайтис.
Обозреватель Ужкальнис сказал, что ему лично перевод часов каких-то неудобств не доставляет, поскольку он много путешествует и бывает в разных временных зонах. Правда, он подчеркнул, что практической пользы от этого не видит.
"Практической пользы нет, а стресс возникает. Лично у меня стресса не бывает, я много путешествую, поэтому у меня факторы стресса немного иные, я просто думаю, что нет смысла что-то делать только потому, что мы к этому привыкли, если это не дает каких-то плюсов", - сказал Ужкальнис.
Экономист Маурицас даже подсчитал, какое время благоприятнее для жителей Литвы. По его словам, интересы бизнеса и политики могут обусловить выбор зимнего времени.
"Я посчитал, почему для жителей Литвы летнее время было бы более приемлемым, чем зимнее, ведь в случае зимнего времени летом, а особенно весной солнце встает рано, а люди большую часть этого светлого времени спят.
Скажем, в августе солнце будет садиться уже в 20 ч. так что в усадьбу или к озеру поехать уже не удастся, поэтому летнее время позволило бы нам на час дольше наслаждаться светом, в обмен на 20 минут темноты больше зимой, поскольку зимой мы используем этот свет только в ноябре-феврале, это объективные подсчеты.
Но почему я говорю, что скорее всего выберут зимнее время? Это в интересах бизнеса и политиков - быть ближе к Западной Европе. Я считаю, если Европа перейдет на фиксированное время, то вероятно, весь ЕС, ну, кроме нескольких исключений, будет жить в одном времени, независимо от страны. (…) Значит, мы вероятно создадим общую временную зону, к которой придется примыкать небольшим странам", - считает Маурицас.
В ноябре 2018 года в Литве был проведен опрос общественного мнения. Его провела компания Baltijos tyrimai. Результаты показали, что 62% жителей Литвы хотели бы, чтобы после отказа от перевода часов, в Литве действовало летнее время.
Напомним, что 31 марта Литва переходит на летнее время, стрелки часов переведем на час вперед.
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