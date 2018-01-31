31 января начальник комиссариата Вильнюсского округа Саулюс Гагас сообщил, что накануне в столице были проведены обыски и задержали 13 человек, которых подозревают в порче дорогостоящего чужого имущества, а также объектов исторического, научного и культурного значения.
© DELFI / Karolina Pansevič

Задержана группа граффитистов, которые в течение многих лет разрисовывали здания в Вильнюсе и других городах Литвы.

Расследование было начато еще в середине 2017 года. 30 января 2018 года были проведены активные действия: задержаны 13 человек, провели обыски. 7 подозреваемых закрыты в КПЗ (у других взяли подписку о невыезде). 31 января суд решает вопрос назначения меры пресечения 7 задержанным. Решают вопрос ареста имущества подозреваемых.

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В числе задержанных и граффитист, подписывающийся как Solomon. Гагс уточнил, что задержанные и граффитисты, которые подписывались ка: Gigs, Ranch, Quaz, Kree kree и др.

Возраст задержанных 17–29 лет. Среди них есть и девушки. На счету многих уже были административные взыскания. Один был судим за хранение наркотиков, ведется расследование по подозрению в распространении наркотиков. Другой был судим за нарушение общественного порядка. Еще один - за уклонение от службы в армии.

Расследуют деятельность подозреваемых за последние 5 лет, уточняют нанесенный ущерб. По словам полицейских, самый большой ущерб был нанесен Францисканскому монастырю, его разрисовывали неоднократно, систематически.

По словам Гагаса, Вильнюсская мэрия ежегодно тратит десятки тысяч евро на перекрашивание зданий, ущерб несут и предприниматели, рестораны или магазины которых разрисовывали подозреваемые. За такое нарушение в соответствии с УК грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до пяти лет.

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