Мероприятие в январе устраивается накануне Международного дня памяти Холоеоста и 75-ой годовщины освобождения концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
Об этом сообщила литовским журналистам на семинаре в Мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем глава Европейского подразделения находящейся здесь Международной школы изучения Холокоста Ришель Бад Каплан.
"Президент Реувен Ривлин приглашает на особое мероприятие, которое состоится здесь, в Яд ва-Шем, в Иерусалиме. Сейчас я могу подтвердить, что один из 21-го руководителя государств, которые подтвердили свое участие – литовский президент. Мы надеемся, что в форуме примут участие главы 25-30 стран", – сказала она.
По приглашению президента Израиля в форуме намерены принять участие президенты Франции, Германии и Италии.
Посол Литвы в Израиле Лина Антанавичене сказала BNS, что форум, который соберет в одном месте мировых лидеров, важен как в плане памяти о жертвах Холокоста, так и в плане борьбы с антисемитизмом.
"Участившиеся в мире проявления антисемитизма, расизма, проблемы нетерпимости, уходящее в забытье ужасы Холокоста и исчезающее поколение живых свидетелей обязывает международное сообщество возобновить обещание никогда не забывать жертв Шоа (Катастрофы европейского еврейства – ред.) и сделать все, чтобы уроки были усвоены и такие ужасы не повторились нигде в мире", – сказала Л. Антанавичене.
"Собравшиеся на Всемирный форум памяти Холокоста в Иерусалиме руководители стран направят миру четкую весть, что общими усилиями (...) антисемитизм или какие бы то ни было проявления нетерпимости могут и должны быть изжиты", – добавила посол.
Как информировала BNS пресс-секретарь Г. Науседы Кристина Карницкайте, график, программа и детали визита в Израиль еще согласуются, поэтому подробных комментариев визита пока нет.
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