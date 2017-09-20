22 сентября отмечают Всемирный день без автомобиля, поэтому в Вильнюсе в общественном транспорте можно будет ездить бесплатно, предъявив водительское удостоверение.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Согласно данным столичной мэрии, опрос вильнюсцев показал, что общественный транспорт хуже оценивают те, кто им не пользуется.

"Мы хотим развеять отрицательное мнение о качестве общественного транспорта или продолжительности поездки. Поэтому Всемирный день без автомобиля будет прекрасной возможностью для водителей испытать обновленный общественный транспорт бесплатно", – сказал ВРИО компании Susisiekimo paslaugos Вайдотас Мяшкаускас.

22 сентября, до 19 ч. вечера, будет запрещено движение транспорта на участке проспекта Гедиминаса между улицей Вильняус и перекрестком Т.Врублевскё – Швянтарагё. Там можно будет играть в настольный теннис и футбол, ждут другие активные развлечения, ночью можно будет кататься на роликах.

Всемирный день без автомобиля во всем мире отмечают почти 20 лет. Этот день отмечают и в других городах Литвы - Каунасская мэрия в этот день предлагает бесплатный проезд всем пассажирам общественного транспорта, даже тем, у кого нет водительского удостоверения.

BNS
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