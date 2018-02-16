В этом году сам Ландсбергис не мог выступать с речью с балкона Дома подписантов, как делал до этого ежегодно, поскольку заболел и оказался в больнице. Его речь прочитал актер Римантас Багдзявичюс.

Габриэлюс Ландсбергис передал DELFI, что его дедушка чувствует себя неплохо, беспокоится о празднике.

"Говорит: "Хорошо ли прочитают мою речь?", – рассказал Ландсбергис.

По его словам, его дедушка сидит у планшетки и слушает все сегодняшние мероприятия.

"Всем сердцем вместе", – сказал Ландсбергис. На своем профиле в социальной сети поздравление оставил и сам Витаутас Ландсбергис.

"Приветствую тебя, Литва, столетняя девочка, вечно молодая. Живи во веки веков. И люби жизнь. Будь честной и справедливой. Не предавай себя, а, сделав ошибку, желай стать лучше. Твоя земля – бесконечно красива. Люби ее и не оставляй. Я люблю тебя. И все", – сказал Ландсбергис.

Ландсбергис в своей речи поздравил Литву с началом второго столетия.

"Ты только посмотри, мир, с чем идет к тебе, что несет тебе Литва", – сказал он.

"Заметьте, это не победы мошенников, после которых крупным представителям пришлось выкручиваться из допинговых скандалов, а потом с позором уйти. А Литва идет и побеждает", – похвалил Ландсбергис литовских спортсменов.

Но, по его словам, несмотря на массу научных и спортивных достижений, Литва – страна парадоксов.

"Давайте очищаться, Боже мой, неужели надо столько воровать? Давайте разберемся с этой площадью, может, она на самом деле для нас слишком большая? Неужели вырубленный лес красивее мчащегося всадника, давайте уступать друг другу", – упомянул он в своей речи Лукишкскую площадь.

Он обратился и к молодежи, отметив, что они в ответе за оборону родины.

"Граждане, я на днях услышал большую мысль маленького мальчика – граждане это те, у кого есть замки. Да, юноша, надо не только чтобы он был, надо его оборонять, до последней высоты, где – защитники, там – столичный замок, там – твоя страна", – сказал Ландсбергис.

По словам политика, приходит новая волна пробуждающегося общества и молодежи, которая не сможет сказать "нет".

Это слово, по его словам, иногда необычайно важное, когда его говорят злу, плохому направлению страны, вырождению общества.

По словам Ландсбергиса, не хуже и слово "довольно", которое должны говорить "без выбивания окон, угроз, просто твердо и ясно – довольно, господа, друзья".

"Если твою родину кто-то унижает, достаточно ли у тебя чести, чтобы вступиться за нее, протестовать? Если твою родину обижают, есть ли у тебя смелость защищать ее? Поскольку тебе – больно, когда ее обижают, а, может, ты лезешь в кусты со своей незначительной болью. Воин не должен таким быть. Партизаны за это шли на смерть", – констатировал Ландсбергис.

В своем письме Ландсбергис констатировал, что "сто лет провели в такой красивой стране, которую сейчас слишком мало любим".

"Пробудем ли в ней еще столько же? Да, если будем любить птичек и деток, если будем хотеть стать другими. Исчезнем, как дым, если не захотим изменяться, если не будем любить деток и не избавимся от плохих себя – злых, завистливых, советских стяжателей", – заметил он.

Он предупредил, что если будешь красть вокруг, обворуешь себя, у тебя ничего не останется.

"Если будешь делать подарки, наградишь и себя. Только таким способом, трудолюбивым, мы можем уцелеть", – сказал Ландсбергис.