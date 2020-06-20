Все устали от карантина? Google рассказал, где во время пандемии находились жители Литвы и других стран

Как Google управляет своими статистическими отчетами о передвижении людей во время коронавируса?

3-его апреля корпорация Google запустила в прямой доступ специальные аналитические отчеты, в которых отражается информация об изменении тенденции посещения людьми общественных мест на период пандемии в странах, где были зафиксированы случаи заражения COVID-19. Статистические данные находятся в общем доступе на сайте COVID-19 Community Mobility Reports, их размещают с задержкой от двух до трех дней. Это время нужно для обработки полученной информации и ее подготовки к публикации. Компания Google отмечает, что она не будет публиковать информацию, которая позволит идентифицировать личность. Все отчеты составляются на основе общих анонимных данных со смартфонов по включенной геопозиции.

В качестве контрольного значения (линия активности исходного уровня) Google использует данные за период с 3 января по 6 февраля 2020 года. Отчеты компании включают в себя информацию по 131 стране, которая в свою очередь делится на следующие категории посещения:

Бары, кафе, рестораны, музеи, кинотеатры, торговые центры и другие развлекательные общественные места

Рынки, продуктовые магазины, аптеки

Парковые зоны, сады, площадки для выгула собак, пляжи

Общественный транспорт: автобус, троллейбус, поезд

Рабочие места

Дом



Чрезвычайное положение и режим карантина в Литве

26 февраля в Литве было объявлено чрезвычайное положение из-за быстрого распространения и участившихся случаев заражения коронавирусом в Европе. Первая регистрация случая заражения COVID-19 была установлена 28 февраля 2020 года у жительницы города Шауляи, которая вернулась в родную страну из Италии. В Литве режим карантина введен с 16 марта. Режим карантина отменен с 17 июня.

Для анализа статистики передвижения жителей Литвы во время пандемии COVID-19 мы рассмотрели последние доступные на сайте статистические данные с 26 апреля по 7 июня. Кроме того, мы сравним их с отчетами нескольких месяцев давности, а именно с 16 февраля по 29 марта. Именно на этот период времени пришлось начало карантина в Литва и введение жестких мер.

В стране с 15 апреля начали вводить ряд послаблений в режиме. 6-го мая, в связи с новой отменой ряда запретов, открылись места общепита, спортивные залы и детские сады, свою работу возобновили крупные торговые центры и салоны красоты. Также было разрешено находиться на улице без масок и проводить мероприятия на ограниченное число человек. Данные послабления и тенденция стремительного уменьшения числа заболевших коронавирусом отразились на активности населения. Это можно увидеть как в реальной жизни, так и отследить по статистике Google “COVID-19 Community Mobility Reports”.

Показатели активности населения Литвы во время пандемии COVID-19

По данным, предоставленным Google, о передвижении людей во время пандемии коронавируса с 26 апреля по 7 июня можно наблюдать тенденцию повышения активности населения. Показатель количества посетителей ресторанов, баров, кафе, торговых центров и других общественных мест для развлечений заметно увеличился: минус 27% от исходного уровня. В конце апреля он находился ниже минус 40%. Послабление карантина и открытие развлекательных заведений заметно повлияло на статистические данные. Эти показатели заметно отличаются от отчетов, которые предоставил гугл с февраля по конец марта. Общий процент посещения общественных мест был снижен до минус 72%.Резкий спад начался сразу же после объявления строго карантина, что можно увидеть на графике.

Торговля и отдых (кафе, рестораны, торговые центры и др.) Период 04.26 - 06.07 © Google

Торговля и отдых (кафе, рестораны, торговые центры и др.) Период 02.16 - 03.29 © Google

Статистические данные по посещению магазинов, продуктовых рынков, аптек теперь превысили линию активности исходного уровня на плюс 29%. В начале апреля данный показатель был отрицательным, основной поток людей приходился на выходные дни. На графике можно отметить, что тенденция роста перемещения населения началась в первой половине мая после новых сведений о послаблении режима. Если сравнить эти данные с показателями, которые приходились на пик карантина, то можно наблюдать тенденцию роста на плюс 67%. На графики с 16 февраля по 29 марта пиковые точки активности посещения магазинов и аптек пришлись на время массовой паники и скупки продуктов из-за коронавируса.

© Google

Продуктовые магазины и аптеки Период 02.16 - 03.29 © Google

Посещение парков увеличилось на 127%. Эти данные не совсем объективны, поскольку за базовую линию сравнения Google взял зимний период, когда на природе отдыхает значительно меньше людей.

Уровень активного использования населением общественного транспорта также начал расти. С 16 февраля по 29 марта показатели Google остановились на отметке минус 63%. После введения карантина были зафиксированы минимальные показатели. За период с конца апреля по начало июня активность выросла на 49% и общий показатель составляет минус 14%.

Общественный транспорт. Период 04.26 - 06.07 © Google

© Google

Активность на рабочем месте повысилась и составила плюс 20%, что более, чем на 50% превышает данные, собранные с 16 февраля по 29 марта. На графике видно, что радикальное отклонение от контрольного значения пришлось на начало карантина. Напомним, что многие компании после введения карантина перевели своих сотрудников на удаленную работу. На сегодняшний день работа в офисах и других местах возобновлена.

Рабочие места. Период 04.26 - 06.07 © Google

© Google

Последний пункт, который включила компания Google, показывает активность граждан Литвы дома. С конца мая жители страны все чаще проводят свое время вне жилого пространства. На период с 26 апреля по 7 июня активность дома уменьшилась на минус 9% от базовой линии. Минимальные показатели приходятся на выходные дни. На старой схеме пиковый процент активности пришелся на март, общие показатели составили плюс 11% по отношению к базовой линии.

© Google

Активность дома. Период 02.16 - 03.29 © Google

В целом, исходя из анализа этих параметров, можно сделать вывод, что на сегодняшний день ситуация с перемещением населения Литвы активно налаживается. Большая часть людей предпочитает проводить время на природе, повышенная активность проявляется и в местах массового скопления людей. Проанализировав старые данные, можно отметить коллективную осознанность и ответственность жителей во время объявления жестких мер карантина. Именно с конца марта после введения карантина процент активности перемещения населения резко уменьшился, что говорит о соблюдении установленных правил безопасности и режима.

Статистика от Яндекс: ситуация в соседних странах

Яндекс также предоставил в прямом доступе свои данные, в которых размещается ежедневный график активности населения. Компания собирает информацию с Яндекс карты и измеряет активность в столицах при помощи процентов. “0% — наименьший уровень активности, какой наблюдался в городе после начала распространения вируса. 100% — уровень активности в самый оживленный будний день февраля-марта”, - сообщается на сайте в описании исследования. По графику Яндекс также можно отметить тенденцию увеличения активного передвижения населения Литвы с середины апреля. В пятницу 12 июня зафиксирован пиковый процент активности населения в Вильнюсе с момента введения карантина, он составил 79%.

Процент активности населения в Вильнюсе. Период 02.16 - 06.14 © Yandex nuotr.

Что же с активностью населения в соседних странах? Мы решили подробнее изучить Яндекс статистику Латвии, поскольку это первая страна, с которой были открыты границы и снят режим самоизоляции по прибытию. Можно отметить, что общая тенденция активности людей практически идентична ситуации в Вильнюсе. В столице Латвии на период карантина люди также соблюдали рекомендуемые правила карантина и с начала марта по май приходится минимальный процент активности граждан в столице.

© Yandex nuotr.

Также мы взглянули на график активности населения столицы Беларуси, поскольку это самая ближайшая страна, где режим карантина так и не был объявлен. Напомним, что на сегодняшний день в Беларуси все еще сохраняется высокий процент заражения COVID-19 и смертности от вируса. Несмотря на это, уровень активности людей на улицах Минска даже на период пиковой активности заражения и смертности от коронавируса оставался стабильно высоким, по сравнению с Литвой и Латвией.