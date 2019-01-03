DELFI представляет всю актуальную информацию о том, что надо знать, и что делать, если хотите участвовать в накоплении, сразу копить по максимуму или не копить вообще.

С 2019 года на 0,55% снижены взносы работников в "Содру" и на 1% уменьшен подоходный налог (ПН). Поэтому зарплаты в среднем должны увеличится на несколько десятков евро.

Подсчитать, какой станет ваша зарплата, можно с помощью калькулятора KIEK.lt. Если вы введете в него, например, 1000 евро "на руки" вы увидите, что такая зарплата увеличится на 52 евро.

Sodros informacija apie pensijų kaupimą

Однако эту часть зарплаты "съест" участие в дополнительном пенсионном накоплении, поскольку с 2019 года все работающие жители Литвы младше 40 лет автоматически будут включены в систему пенсионного накопления.

Важно отметить, что участвуют в фондах по-прежнему и все жители, которые до сих пор откладывали на пенсию дополнительно, независимо от их возраста.

Те, кто не хочет участвовать в дополнительном накоплении, могут в течение полугода отказаться.

Дополнительное пенсионное накопление не надо путать с содровской пенсией по старости, которую получают все без исключения жители Литвы, получившие необходимый стаж. В ноябре 2018 г. средняя пенсия по старости в Литве составляла 320 евро.

Благодаря дополнительному накоплению у жителей появится возможность увеличить пенсию в старости.

Что делать, если вы не хотите участвовать в накоплении

Если человек не хочет участвовать в накоплении, а ему меньше 40 лет – он может отказаться от участия в накоплении до 30 июня 2019 г.

Такой человек должен обратиться в "Содру" через свою страницу по адресу: https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/select

Если житель до сих пор участвовал в накоплении, а сейчас не хочет, то он должен обращаться в свой накопительный фонд.

Sodros informacija apie pensijų kaupimą © „Sodra“

В таком случае средства в фонд перестанут переводить со следующего дня как будет зарегистрирован отказ.

Те, кто участвовал в накоплении до 2013 г., потом отказался от этого и сейчас не хочет участвовать, до 30 июня должны информировать "Содру" о своем решении.

Важно знать, что все лица младше 40 лет, которые откажутся от участия в системе дополнительного накопления, каждые 3 года снова будут вовлекаться в нее (до 3 раз).

Значит, если вы в течение 6 месяцев откажетесь от участия в системе, то через 3 года 2 января "Содра" снова информирует вас о том, что вы вовлечены в систему. Если и тогда вы не захотите откладывать средства – надо будет предъявить "Содре" еще один отказ.

Важно знать, что человек, который в течение 6 месяцев не сообщил об отказе участвовать в накоплении, будет включен в систему и выйти из нее уже не сможет.

Sodros informacija apie pensijų kaupimą © „Sodra“

Что делать, если человек хочет участвовать в накоплении

Если вам меньше 40 лет и вы до сих пор не участвовали в системе пенсионного накопления, то с нового года вам ничего не надо делать, вас автоматически включат в систему.

Если до сих пор вы не участвовали в системе, то "Содра" информирует вас о том, что вы стали участником дополнительного накопления.

Фонд для вас подберут автоматически. Размер взноса от зарплаты в первый год будет составлять 1,8%.

Затем процент увеличится до 2,1%, в 2021 г. - до 2,4%, в 2022 г. – 2,7%, а в 2023 г. станет 3%.

Sodros informacija apie pensijų kaupimą © „Sodra“

Еще часть взноса будет переводить государство. Пока из зарплаты будут высчитывать 1,8%, государство будет переводить 0,3% средней зарплаты (3,4 евро в месяц). По мере роста вашего взноса, будет расти и часть, которую переводит государство. В 2023 году, когда ваш взнос составит 3%, государство будет переводить 1,5% средней зарплаты.

Если вы сразу хотите копить по максимуму, т.е. 3%, то надо обратиться в фонд и сообщить об этом. Жители также должны знать, что они могут поменять фонд.

Сейчас в Литве действуют 5 пенсионных фондов: Aviva Lietuva, INVL Asset Management, Luminor investicijų valdymas, SEB investicijų valdymas, Swedbank investicijų valdymas.

Если вы участвовали в дополнительном накоплении до сих пор и хотите продолжать откладывать на пенсию, то делать вам ничего не надо.