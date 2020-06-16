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Все три новых случая коронавируса зафиксированы в Вильнюсе, два из них – на ул. С.Станявичаус (Фабийонишкес).
Все новые случаи коронавируса - в Вильнюсе, особое внимание уделят одной улице столицы
© DELFI / Andrius Ufartas

Об этом 16 июня информировала глава отделения по управлению инфекционными заболеваниями Национального центра общественного здравоохранения Гинрета Мегелинскене.

"Эти случаи пока до конца не выяснены. Обстоятельства заражения неясны, нужно дополнительно говорить с людьми", – сказала специалист.

По ее словам, коронавирус установлен у родственника человека, работающего в транспортной компании, установлены 4 контакта.

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Еще два случая установлены у членов одной семьи. Оба заболевших - из группы риска, один - в силу возраста, другой - из-за сопутствующих заболеваний.

"Оба они 3 июня ездили в гости, установлены четыре контакта", – сказала Мегелинскене.

Она прибавила, что особое внимание будет уделено ул. С.Станявичаус, где с пятницы у жителей пяти разных многоквартирных домов установили коронавирус.

"С пятницы 5 случаев коронавируса установили у жителей ул. С.Станявичаус. Они живут на одной улице, но в разных домах", – сказала специалист.

"Дополнительно проведут опрос этих людей. Выяснят, куда они ходили, с кем встречались", – прибавила она.

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