Об этом 16 июня информировала глава отделения по управлению инфекционными заболеваниями Национального центра общественного здравоохранения Гинрета Мегелинскене.
"Эти случаи пока до конца не выяснены. Обстоятельства заражения неясны, нужно дополнительно говорить с людьми", – сказала специалист.
По ее словам, коронавирус установлен у родственника человека, работающего в транспортной компании, установлены 4 контакта.
Еще два случая установлены у членов одной семьи. Оба заболевших - из группы риска, один - в силу возраста, другой - из-за сопутствующих заболеваний.
"Оба они 3 июня ездили в гости, установлены четыре контакта", – сказала Мегелинскене.
Она прибавила, что особое внимание будет уделено ул. С.Станявичаус, где с пятницы у жителей пяти разных многоквартирных домов установили коронавирус.
"С пятницы 5 случаев коронавируса установили у жителей ул. С.Станявичаус. Они живут на одной улице, но в разных домах", – сказала специалист.
"Дополнительно проведут опрос этих людей. Выяснят, куда они ходили, с кем встречались", – прибавила она.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В среду в Литве отзывают карантин: что надо знать (13)
С 17 июня карантин в Литве отменяется. Как изменится...
Водители не могут вернуться в Литву: говорят о сниженных зарплатах и рабском труде (25)
В литовском транспортном секторе работает немало...
Отдыхающие на взморье: если вам не нравится Паланга - вы избалованы (18)
Пандемия коронавируса смешала летние планы многих...
Все новые случаи коронавируса - в Вильнюсе, особое внимание уделят одной улице столицы (1)
Все три новых случая коронавируса зафиксированы в...
Новый список Минздрава: в Литву по-прежнему не могут приезжать граждане трех стран (11)
Снова обновлен список стран, гражданам которых...