Все новые случаи коронавируса были зарегистрированы в Вильнюсском районе: несколько человек были на том же рынке

"Вчера зарегистрировали 5 новых случаев, все они в Вильнюсском округе.
3 – в Вильнюсе, 1 – в Вильнюсском районе, 1 – в Шальчининкском районе.
Первый случай - заболел член семьи жителя Вильнюсского района, где они оба заразились - неизвестно. Оба они ездили на рынок в Рудамину, уже есть не меньше 5 случаев, когда люди указали, что бывали там", – сказала Мегелинскене.
Эпидемиологи следят за ситуацией на Рудаминском рынке.
"Мы следим за ситуацией, когда известно, что там были несколько заболевших, конечно оценим, как на рынке обеспечивают контроль и превенцию", – сказала Мегелинскене.
Еще один случай - водитель-дальнобойщик. Пятый - ученик, сейчас выясняют, где он мог заболеть.
"Еще один случай - ребенок, возможный контакт в медучреждении. Он контактировал с другим ребенком, родители которого больны. Когда был контакт, люди еще не знали, что больны.
Еще важное обстоятельство - 12 июня эти люди были в храме Св. Игнатия, участвовали в церемонии первого причастия. Всего участвовали 18 семей - больше 50 человек; все они изолированы. <...> Один случай - Шальчининкский район – заболел работник швейного предприятия, который был на работе в последний раз 11 июня, установлено 40 контактов. Где этот человек мог заразиться - неясно", – сказала эпидемиолог.
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