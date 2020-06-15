Все новые случаи коронавируса были зарегистрированы в Вильнюсском районе: несколько человек были на том же рынке

"Вчера зарегистрировали 5 новых случаев, все они в Вильнюсском округе.

3 – в Вильнюсе, 1 – в Вильнюсском районе, 1 – в Шальчининкском районе.

Первый случай - заболел член семьи жителя Вильнюсского района, где они оба заразились - неизвестно. Оба они ездили на рынок в Рудамину, уже есть не меньше 5 случаев, когда люди указали, что бывали там", – сказала Мегелинскене.

Эпидемиологи следят за ситуацией на Рудаминском рынке.

"Мы следим за ситуацией, когда известно, что там были несколько заболевших, конечно оценим, как на рынке обеспечивают контроль и превенцию", – сказала Мегелинскене.

Еще один случай - водитель-дальнобойщик. Пятый - ученик, сейчас выясняют, где он мог заболеть.

"Еще один случай - ребенок, возможный контакт в медучреждении. Он контактировал с другим ребенком, родители которого больны. Когда был контакт, люди еще не знали, что больны.

Еще важное обстоятельство - 12 июня эти люди были в храме Св. Игнатия, участвовали в церемонии первого причастия. Всего участвовали 18 семей - больше 50 человек; все они изолированы. <...> Один случай - Шальчининкский район – заболел работник швейного предприятия, который был на работе в последний раз 11 июня, установлено 40 контактов. Где этот человек мог заразиться - неясно", – сказала эпидемиолог.