Все новые случаи COVID-19 были зарегистрированы в Вильнюсе

По словам представителя НЦОЗ, один из зараженных - учитель гимназии, но он работал удаленно и имел короткие контакты с пятью учениками.
По данным НЦОЗ, поскольку контакты были короткими и были приняты меры безопасности, нет необходимости проверять учеников на наличие COVID-19.
"Один из зараженных - это сотрудник гимназии, учитель, выяснилось, что он работал дистанционно, вернулся в школу только из-за нескольких детей, у которых были долги, и у него был контакт с пятью учениками и сотрудниками, но дистанция поддерживалась, использовались меры безопасности, время меньше 15 минут", - сказал Р. Лингене.
Один коллега учителя, как стало известно, был подвержен высокому риску и должен будет изолироваться.
Другой больной работает менеджером в компании, последний раз был на работе 18 июня, общался с девятью людьми на работе.
Вчера в Литве были выявлены три случая COVID-19, поэтому за выходные дни в общей сложности было зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса. Объявленные в субботу случаи были выявлены в Шяуляйском и Вильнюсском уездах.
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