В стратегическом плане правительства указано, что вице-министр финансов Дарюс Садяцкас отвечает за перевод министерств в новое общее помещение. Время осуществления этого проекта – третий квартал 2024 года.
Сквернялис и другие лидеры правящих неоднократно говорили, что от идеи перевода всех министерств в один комплекс не отказываются, в Вильнюсе должен появиться общий комплекс для Канцелярии правительства и министерств. В него переведут все министерства, за исключением Минобороны и Министерства иностранных дел. Кроме того, Министерство сельского хозяйства и Министерство охраны окружающей среды планируют перевести в Каунас. Сколько будет стоить такой переезд и каким будет экономический эффект этого проекта, премьер-министр обещал подсчитать за 2018-2019 гг.
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