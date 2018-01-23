Правительство Саулюса Сквернялиса не отказывается от идеи перевести все министерства в один комплекс в Вильнюсе, однако план будет осуществлен не раньше чем в конце 2024 года, пишет Verslo žinios.
Darius Sadeckas
© DELFI / Domantas Pipas

В стратегическом плане правительства указано, что вице-министр финансов Дарюс Садяцкас отвечает за перевод министерств в новое общее помещение. Время осуществления этого проекта – третий квартал 2024 года.

Сквернялис и другие лидеры правящих неоднократно говорили, что от идеи перевода всех министерств в один комплекс не отказываются, в Вильнюсе должен появиться общий комплекс для Канцелярии правительства и министерств. В него переведут все министерства, за исключением Минобороны и Министерства иностранных дел. Кроме того, Министерство сельского хозяйства и Министерство охраны окружающей среды планируют перевести в Каунас. Сколько будет стоить такой переезд и каким будет экономический эффект этого проекта, премьер-министр обещал подсчитать за 2018-2019 гг.

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