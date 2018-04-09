В первом квартале этого года эмиграция из Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, была на треть меньше, кроме того, больше эмигрантов вернулись, сообщил Департамент статистики.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В январе-марте этого года из Литвы эмигрировали 10 978 постоянных жителей Литвы, что на 4826 человек (30,5%) меньше, чем за тот же период прошлого года.

По данным департамента, 66,5% иммигрировавших в Литву лиц составили возвращающиеся литовские граждане.

Все же общий показатель миграции остается отрицательным: уехало на 2119 человек больше, чем иммигрировало.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Рано обрадовались: эмиграция снова превысила иммиграцию (169)

Одна ласточка весны не делает, а один положительный...

Великобритания оставалась самым полулярным направлением эмиграции из Литвы (8)

Соединенное Королевство остается наиболее популярным...

Экономисты: так хорошо Литва не жила несколько сотен лет (482)

Если измерять благосостояние Литвы по ВВП на одного...

Крупецкайте была откровенна: слова об эмиграции – не шутка (8)

"Меня списывали уже не раз", – рассказала после триумфа...

Правительство Литвы в середине марта обсудит реорганизацию Департамента миграции (1)

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...

Эмигрант хотел вернуться в Литву, пока не столкнулся с проблемами (44)

Мечта эмигранта, связанная с возвращением в Литву...

Общество

Выясняются новые детали изнасилования: полиция ломала дверь (1)

Выясняются новые детали группового изнасилования...

В столице Литвы пройдет пятый Форум свободной России (18)

11 - 12 апреля 2018 года в Вильнюсе состоится 5-й Форум...

Глава Минздрава призывает оскандалившегося Чаплинскаса принять решение (2)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Литва выпустит "зеленые облигации" (3)

В понедельник правительство Литвы решило выпустить...

Шокирующее видео: в Плунге пьяная мать удивила даже полицию (6)

В фейсбуке появилась шокирующая видеозапись – пьяная...

TOP новостей

ССР дозирует информацию о скандале в Центре крови: кое о чем умалчивают (4)

8 апреля после обеда стало известно о том, что в конце...

"Содра" займется неплательщиками алиментов (2)

Государство готовит сюрприз лицам, которые скрываются...

О намерениях баллотироваться в президенты заявили еще два политика (8)

По мере того как срок полномочий Дали Грибаускайте на...

Глава Минздрава призывает оскандалившегося Чаплинскаса принять решение (2)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Шокирующее видео: в Плунге пьяная мать удивила даже полицию (6)

В фейсбуке появилась шокирующая видеозапись – пьяная...