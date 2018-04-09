В январе-марте этого года из Литвы эмигрировали 10 978 постоянных жителей Литвы, что на 4826 человек (30,5%) меньше, чем за тот же период прошлого года.

По данным департамента, 66,5% иммигрировавших в Литву лиц составили возвращающиеся литовские граждане.

Все же общий показатель миграции остается отрицательным: уехало на 2119 человек больше, чем иммигрировало.