В январе-марте этого года из Литвы эмигрировали 10 978 постоянных жителей Литвы, что на 4826 человек (30,5%) меньше, чем за тот же период прошлого года.
По данным департамента, 66,5% иммигрировавших в Литву лиц составили возвращающиеся литовские граждане.
Все же общий показатель миграции остается отрицательным: уехало на 2119 человек больше, чем иммигрировало.
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