В начале марта 2019 года в Литве было чуть больше 2 млн. 790 тыс. постоянных жителей, таковы данные Департамента статистики. Это на 1210 жителей меньше, чем в начале февраля.
© DELFI / Kiril Čachovskij

За год (в марте этого года, по сравнению с мартом 2018 г.) количество постоянных жителей Литвы сократилось больше чем на 13 800.

Напомним, что 1 января 2018 года в Литве было 2 млн. 808 тыс. жителей, а в сентябре того же года уже меньше 2,8 млн.

По данным Министерства внутренних дел, количество жителей Литвы в последние годы постоянно сокращается: в 2015 г. их было 2 921 920, в 2016 г. - 2 888 558, в 2017 г. - 2 847 900; в начале 2018 г. - 2 808 901, а в начале 2019 г. - 2 793 986.

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