ВРИО премьер-министра Литвы о нарушениях коронавируса: наши граждане всегда отличались творческим подходом

"Наши люди всегда отличались творческим подходом и даже в таких условиях этим отличаются. Мы видим, что осуществляли даже запрещенную деятельность, находили способ для обхода действующих требований", – сказал Сквернялис.

Он сказал, что люди, нарушавшие требования, обходя их, вредили сами себя.

"Мы видели, что некоторые помещения сдавали в аренду для разных праздников. Это запрещено, а праздники проводили. Поэтому Минздрав уточнил действующие требования, мы делаем так, чтобы пресечь распространение COVID-19", – подчеркнул Сквернялис.