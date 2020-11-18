ВРИО премьер-министра Литвы о нарушениях коронавируса: наши граждане всегда отличались творческим подходом

"Наши люди всегда отличались творческим подходом и даже в таких условиях этим отличаются. Мы видим, что осуществляли даже запрещенную деятельность, находили способ для обхода действующих требований", – сказал Сквернялис.
Он сказал, что люди, нарушавшие требования, обходя их, вредили сами себя.
"Мы видели, что некоторые помещения сдавали в аренду для разных праздников. Это запрещено, а праздники проводили. Поэтому Минздрав уточнил действующие требования, мы делаем так, чтобы пресечь распространение COVID-19", – подчеркнул Сквернялис.
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