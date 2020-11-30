ВРИО министра здравоохранения предлагает раньше начать каникулы в школах

"Я предлагаю Министерству науки, образования и спорта подумать о возможности раньше начать каникулы в школах: для учеников всех классов - и младших и старших. Использовать этот период как своеобразную паузу, – сказал он.
"Сегодня была высказана такая идея. Видимо, Министерство науки, образования и спорта должно оценить, каковы возможности воспользоваться каникулами и начать их раньше", – продолжил он.
Верига подчеркнул, что работу дошкольных заведений останавливать не предлагают, поскольку молодые люди не смогут ходить на работу, beктоме того, часть детских садов все равно должна работать, чтобы в них могли ходить дети специалистов, которые не могут оставаться дома.
В Литве рождественские каникулы в этом году должны начаться 23 декабря и длиться до 5 января.
Литовский профсоюз работников системы образования просит назначенного премьер-министра Ингриду Шимоните пересмотреть ситуацию и "рассмотреть полный переход на удаленное обучение". В Литве работают детские сады и начальная школа. Ученики 5-12 класса учатся удаленно, как и студенты вузов.
С 7 ноября в Литве действует карантин. Его продлили до 17 декабря включительно.
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