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ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что "колебание" числа новых случаев коронавируса - естественный процесс, поскольку в выходные проводят в 2-3 раза меньше исследований.
Aurelijus Veryga, Ramūnas Karbauskis
Aurelijus Veryga, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Так, наверное, во всех странах бывает. Особенно в выходные, когда делают меньше тестов. Поэтому мы и говорим, что не стоит радоваться, если после выходных новых случаев фиксируют меньше", – сказал журналистам Верига.

Он отметил, что нынешняя статистика показывает "стабилизацию", ведь количество новых случаев примерно такое, как на прошлой неделе.

"Сегодня правительству предложат внести косметические поправки к ограничениям, связанным с арендой помещений. Людям разошлют видеоматериалы, в них расскажут, как работают бассейны, бани. Ведь сейчас обходят запреты, прикрываясь арендой", – заметил министр.

Верига повторил, что будет предложено продлить действие режима карантина в стране.

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