"Так, наверное, во всех странах бывает. Особенно в выходные, когда делают меньше тестов. Поэтому мы и говорим, что не стоит радоваться, если после выходных новых случаев фиксируют меньше", – сказал журналистам Верига.

Он отметил, что нынешняя статистика показывает "стабилизацию", ведь количество новых случаев примерно такое, как на прошлой неделе.

"Сегодня правительству предложат внести косметические поправки к ограничениям, связанным с арендой помещений. Людям разошлют видеоматериалы, в них расскажут, как работают бассейны, бани. Ведь сейчас обходят запреты, прикрываясь арендой", – заметил министр.

Верига повторил, что будет предложено продлить действие режима карантина в стране.