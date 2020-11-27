"Беспокоит то, что и в Литву на норковые фермы пришел этот вирус, до этого он был установлен в нескольких других странах. (...) Но мы слышим рекомендации международных организаций, никакие дополнительные меры безопасности на данном этапе не нужны", – сказал LRT в пятницу утром министр.

"Наша ветеринарная служба и НЦОЗ выясняют ситуацию, проведут расследование, тогда у нас будет больше информации. Пока, сколько я видел международных рекомендаций, нет оснований предполагать, что люди заражаются от животных", – сказал Верига.

В четверг коронавирус установили у норок на ферме в Йонавском районе. Вирус установили после исследования мертвых животных.

Норок в Литве на коронавирус проверяли профилактически после того, как коронавирус установили у норок в Дании, Испании, США, Нидерландах, Швеции и Греции.

Датские власти в начале ноября сообщили, что коронавирус на фермах мутировал, поэтому есть опасения, что изменившийся вирус будет устойчивым к вакцине, сделает ее бесполезной.

Литовские фермеры, выращивающие норок, каждую неделю должны сообщать о количестве скончавшихся животных. Кроме того, с середины ноября в Литву запрещено ввозить живых норок из стран, где установлены случаи заболевания этих зверьков на фермах.

На данный момент в 86 хозяйствах Литвы держат больше 1,6 млн. норок.