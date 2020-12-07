В понедельник состоится заседание правительственного комитета по управлению COVID–19, на котором обсудят новые ужесточения. Все решения правительство примет 7 декабря. А грядущие праздники снова вызывают беспокойство.

"Независимо от того, кто войдет в правительство, а кто нет, эпидемиологическая логика не изменится. Когда видишь цифры, особенно те, что были в выходные, если ситуация не улучшится, то я буду пессимистом и скажу, что и 4000 в день может быть.

С такими цифрами и такой нагрузкой на больницы, я думаю, выбора нет, надо предпринимать такие же ограничения, какие были на Пасху", – сказал Delfi Верига.

Он заметил, что выходные на День всех святых показали, что люди не выполняют рекомендации, значит придется контролировать перемещение.

"Тогда удалось обуздать ситуацию, конечно, и люди тогда иначе себя вели. На День поминовения усопших картина была иной, хотя рекомендации были такие же, как на Пасху, только не было застав, запретов.

Когда видишь такое положение, выбора не остается. Видимо, призывов мало, придется применять меры. Придется контролировать, точно ли люди соблюдают требования и не ездят без необходимости", – сказал Верига.