ВРИО главы Минздрава об ограничениях на стоянках у ТЦ: возможны коррекции

На вопрос, не начнутся ли проблемы, когда жители начнут парковаться во дворах находящихся рядом с магазинами домов, Верига ответил: "Надеюсь, нет".

Правда, он признал, что у маленьких ТЦ это может вызвать дополнительные проблемы, поэтому порядок могут пересмотреть.

"Что касается небольших магазинов, то тут ведем переговоры. Могут быть какие-то коррекции. Поскольку это решение появилось в короткие сроки, мы не оценили возможные риски", – сказал он журналистам.

"В среду состоится заседание правительства. Теоретически площадь 15 и 30 кв. м могут связать с размером магазина, значит и стоянку можно как-то привязать к таким цифрам. Но пока дискуссия не завершилась, сложно что-то сказать", – сказал Верига.

Он считает, что у больших ТЦ проблем не будет.

"Технические решения могут быть как простыми, так и сложными. Есть на некоторых стоянках автоматические шлагбаумы, считывающие номера. х можно перепрограммировать. Можно просто перекрыть ту часть стоянки, где нельзя парковаться. И третье, насколько знаю, один ТЦ в Вильнюсе физически через каждое второе место установил колышки, запрещающие парковку. Решения есть", – сказал Верига.

Он сказал, что за выполнение этих требований отвечают торговцы, а не сами люди, поскольку жители не отличаются такой сознательностью, чтобы ставить машины на каждое 5 место.

На заседании правительства Литвы 7 декабря были введены более жесткие ограничения для бизнеса: частные компании должны работать удаленно, если можно обойтись без физического присутствия работников. В небольших магазинах на одного покупателя должны предоставлять 15 кв. м, а в больших - 30 кв. м. Автомобили можно ставить только на каждое 5-е место.

Рядом с магазинами, ТЦ и рынками может быть занято не больше 20% мест для стоянки, не считая транспорта работников и мест для инвалидов.