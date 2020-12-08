ВРИО главы Минздрава о рекордной смертности от коронавируса: это неизбежно

"Мы должны понять – чем больше людей попадает в больницы, чем больше людей заболевает и попадает в больницы, тем больше будет смертей, поскольку будет больше людей в тяжелом состоянии", – сказал Верига.

По его словам, высокая смертность - последствие распространения болезни. Это неизбежно, заметил министр.

"Это неизбежный процесс. Несмотря на все усилия, оборудование, возможности, в числе заболевших есть люди из группы высокого риска, для которых инфекция смертельна, к сожалению. Это последствие широкого распространения вируса", – прибавил Верига.

Он не решился прогнозировать дальнейшее распространение болезни, но подчеркнул, что если жители не будут соблюдать условия карантина, количество случаев может увеличиться до 4000 в сутки.

"Еще неделю назад и мы и эксперты говорили о стабилизации. Через 2-3 дня мы увидели, что количество случаев растет, стабилизации нет. Прогнозы - неблагодарное занятие, ведь чаще всего невозможно отследить все переменные, поведение людей. Если люди не начнут меньше перемещаться, я буду плохим пророком, но, думаю, что и 4000 случаев в день будет", – сказал министр.

Напомним, что, по данным Департамента статистики, за последние сутки зафиксировали 1388 новых случаев коронавируса и 36 смертей.