"Уважаемые, Вы - власть парламента, вы должны немедленно предпринять меры – остановить работу парламента хотя бы на две недели. Ни принятие резолюций, ни завязывание дружбы с X группами депутатов или посты сейчас представляют собой приоритет. Приоритет сейчас - пауза. В течение двух недель можно погасить очаг. Нужны лишь желание и ответственность", – писал он.

"В противном случае мы рискуем жизнью людей из группы риска, которые работают в парламенте, и здоровьем друг друга. Не надо начинать работу, превращая парламент в горящий очаг. Остановитесь, сотрудничайте с НЦОЗ и добросовестно изолируйтесь! Коронавирус - коварная болезнь. В одном случае она может не показать свои когти, а в другом может стать причиной смерти. Будьте ответственны, власть от Вас никуда не денется. Наконец, покажите пример жителям, которые за Вас голосовали!" – прибавил Верига.

По его мнению, безответственно было ходить на заседания, смело общаться и рисковать здоровьем коллег.

"Успели пообщаться и с президентами Литвы и Польши. Настоящий "пример" ответственности. Пока все нападали на Риманте Шалашявичюте и интересовались ее двумя отрицательными тестами, новые правящие показали рекорд несознательности. Когда видишь результаты, наверное, они превзошли ожидания даже самых твердых скептиков коронавируса. Даже они так не поступили бы", – писал министр.

"Красиво отметив победу, вместе отведав угощения и пообщавшись с больным человеком, они скрывали это от других депутатов и спокойно ходили на заседания. А как не пойти, когда такие важные дела? Ведь надо лишить оппозицию ее прав и поделить посты так, чтобы беззубая оппозиция потом не мешала вершить дела и выполнять соглашения. Сейчас уже сложно понять, кто и с кем общался, поскольку вчера представители НЦОЗ, которые расследовали случаи, сказали, что никто с ними не спешит общаться, времени нет на это".