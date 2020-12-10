Он также сказал, что определенный контроль за соблюдением правил осуществляют и сейчас.
"Нет такого, что апеллируют только к совести людей. Мы каждый понедельник получаем полицейскую сводку – проводят проверки и в местах торговли, и на территориях муниципалитетов. Эти силы мы в действии видели на Пасху, тогда на въезде у городов было много полицейских", – сказал Верига.
Он обратил внимание на то, что стрелки патрулируют у вильнюсской елки, то же самое планируют организовать и в Каунасе. Однако министр считает, что в праздники жесткий контроль - не самый лучший выход, люди и сами должны проявить ответственность.
"На Рождество везде расставить людей в униформе – не знаю, мне это неприятно. Мне кажется, что весной мы были едины, проводили разные волонтерские инициативы, возили пожилым людям еду и лекарства – что с нами стало осенью? Не знаю", – удивлялся Верига.
Он подчеркнул, что никакими полицейскими не напугаешь людей, которые ведут себя безответственно и не соблюдают правила карантина.
"Кажется, что люди хотят себя уничтожить", – подытожил министр.
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