"В чем была ошибка, но ее допустили не только мы в Литве, так это идея, что достаточно локального карантина – помните, муниципалитеты разного цвета. Европа тоже пыталась пользоваться такой моделью. Сейчас практически вся Европа красного цвета, как и наши муниципалитеты", – сказал в интервью на LRT Верига.
Однако он подчеркнул, что сложную ситуацию в стране обусловил тот факт, что жители не выполняли требования и рекомендации.
"Один глава, отвечающий за операции, не может справиться со всей ситуацией. Но мы можем констатировать, что вторую волну Литва выдерживает тяжело и это не вопрос только брака в работе главы операций или правительства", – сказал он.
Министр подчеркнул, что ситуацию всегда легче оценивать, когда смотришь назад и думаешь, что еще можно было сделать лучше.
"После введения карантина все мы думали, что цифры начнут снижаться, говорили, что будем смотреть, нужны или нет дополнительные меры. Мы говорили о том, что рост прекратился, заражений стало меньше", – напомнил он.
"Я не согласен с высказыванием, что правительство ничего не сделало, а закрывать всю страну, как это сделали весной, не знаю, рационально ли, ведь это приносит иные последствия", – сказал Верига.
По его словам, последствие полного закрытия страны – не оказанная вовремя помощь больным, ухудшение психического здоровья, рост числа самоубийств.
Напомним, что в среду вступили в силу ужесточенные требования: встречаться могут члены не более двух семей, ученики старших классов полностью переходят на удаленное обучение, в ТЦ жестче будут следить за потоками людей.
Назначенная премьер Ингрида Шимоните призвала правительство в среду ввести другие ужесточения, однако уходящее правительство отметило, что конкретных предложений у Шимоните не было.
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