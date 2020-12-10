aA
ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что была допущена ошибка, когда на отдельных территориях для обуздания вируса стали вводить локальные карантины.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

"В чем была ошибка, но ее допустили не только мы в Литве, так это идея, что достаточно локального карантина – помните, муниципалитеты разного цвета. Европа тоже пыталась пользоваться такой моделью. Сейчас практически вся Европа красного цвета, как и наши муниципалитеты", – сказал в интервью на LRT Верига.

Статьи по теме:
Шимоните: возможно, придется принять самые жесткие меры, какие только возможны  (140)
Сквернялис: Шимоните не представила ни одного конкретного предложения по карантину  (13)

Однако он подчеркнул, что сложную ситуацию в стране обусловил тот факт, что жители не выполняли требования и рекомендации.

"Один глава, отвечающий за операции, не может справиться со всей ситуацией. Но мы можем констатировать, что вторую волну Литва выдерживает тяжело и это не вопрос только брака в работе главы операций или правительства", – сказал он.

Министр подчеркнул, что ситуацию всегда легче оценивать, когда смотришь назад и думаешь, что еще можно было сделать лучше.

"После введения карантина все мы думали, что цифры начнут снижаться, говорили, что будем смотреть, нужны или нет дополнительные меры. Мы говорили о том, что рост прекратился, заражений стало меньше", – напомнил он.

"Я не согласен с высказыванием, что правительство ничего не сделало, а закрывать всю страну, как это сделали весной, не знаю, рационально ли, ведь это приносит иные последствия", – сказал Верига.

По его словам, последствие полного закрытия страны – не оказанная вовремя помощь больным, ухудшение психического здоровья, рост числа самоубийств.

Напомним, что в среду вступили в силу ужесточенные требования: встречаться могут члены не более двух семей, ученики старших классов полностью переходят на удаленное обучение, в ТЦ жестче будут следить за потоками людей.

Назначенная премьер Ингрида Шимоните призвала правительство в среду ввести другие ужесточения, однако уходящее правительство отметило, что конкретных предложений у Шимоните не было.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве вступают в силу более жесткие условия карантина: нельзя встречаться членам более двух семей (130)

С 9 декабря в Литве вступают в силу более жесткие...

Профессор Петриконис: через две недели система здравоохранения в Литве может развалиться (169)

Проректор Литовского университета медицинских наук...

Верига предлагает готовиться к пасхальному сценарию: ситуация так быстро не изменится (40)

Несмотря на то, что ВРИО премьер-министра Саулюс...

TOP новостей

Литовская полиция: на несоблюдающих правила карантина могут жаловаться соседи (20)

В среду в Литве в силу вступили ужесточенные правила...

Самая молодая жертва коронавируса в Литве была младше 30 лет (11)

Коронавирус в Литве унес жизнь человека младше 30 лет. 10...

ВРИО главы Минздрава Литвы о кризисе: локальные карантины были ошибкой (64)

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал,...

Ужесточенный карантин горожан не пугает: ждут новых ограничений и просят поспешить

В среду в Литве вступили в силу ограничения, введенные...

В Литве диагностировано 3330 новых случаев коронавируса и 31 смерть (45)

В Литве за минувшие сутки диагностировано 3330 новых...