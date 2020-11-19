"Я сейчас не рискну гадать, думаю, предложим минимум на три недели, но может быть и дольше", – сказал 19 ноября Верига.
По его словам, на более долгий срок карантин могут предложить продлить из-за смены власти.
"С учетом того, что это будет время смены власти, если знаешь, что пока все наладиться, а решения надо принимать быстро – может и на более длительный срок предложим продлить", – сказал Верига.
Напомним, что второй карантин в Литве действует с 7 по 29 ноября включительно.
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