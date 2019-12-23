В этом году в первый день Рождества в Литве не будут работать все крупные торговые центры.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Некоторые не будут работать и в первый день Нового года.

В католический Сочельник время работы сократят супермаркеты сетей Iki, Rimi, Maxima, Lidl и Norfa. Во второй день Рождества рабочий день сократят все магазины, за исключением сети Norfa.

Статьи по теме:
Актуально: как в праздники будут работать магазины  (5)
Как литовские торговые центры будут работать в дни зимних праздников  (2)

31-ого декабря все магазины также будут работать на несколько часов меньше.

Первого января не будут работать все магазины сетей Norfa, Lidl, часть супермаркетов Rimi и Maxima. В супермаркетах сети Iki будет сокращенный рабочий день.

Общество

Время работы ТЦ в Литве: выходной в Рождество, а у некоторых и 1 января (1)

В этом году в первый день Рождества в Литве не будут...

Истребители НАТО дважды сопроводили военные самолеты РФ

На минувшей неделе истребители НАТО, охраняющие...

Рождественская елка в Аникщяй Музей узкоколейной дороги Инкубатор искусств

Рождество в Аникщяй: где отдохнуть и что посмотреть

Буквально считанные дни остаются до главных зимних...

Что делать, чтобы праздники не омрачило ЧП (1)

Главные праздники года уже вот-вот наступят. Ждут...

В индексе равенства полов Литва опустилась на 9 позиций (1)

В индексе неравенства полов 2020-ого года, который...

TOP новостей

Президент Литвы: Россия всеми силами пытается переписать историю (202)

В последнее время Россия всеми силами пытается...

Калькулятор: узнайте, какая зарплата вас ждет в 2020 году (7)

В 2020 году меняются некоторые налоги, которые жители...

Рождественская елка в Аникщяй Музей узкоколейной дороги Инкубатор искусств

Рождество в Аникщяй: где отдохнуть и что посмотреть

Буквально считанные дни остаются до главных зимних...

Что делать, чтобы праздники не омрачило ЧП (1)

Главные праздники года уже вот-вот наступят. Ждут...

Время работы ТЦ в Литве: выходной в Рождество, а у некоторых и 1 января (1)

В этом году в первый день Рождества в Литве не будут...