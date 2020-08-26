Время изоляции для возвращающихся в Литву могут сократить: есть некоторые условия

Одно из таких условий - сдача теста на COVID-19. О других условиях премьер не распространялся.

"Что касается сроков изоляции – сегодня проходила дискуссия, в ближайшее время будет принято решение, чтобы наши туристы, приехавшие из-за границы проводили в изоляции меньше времени, если они выполнят дополнительные условия. На определенный день после начала изоляции они должны сдать тест на коронавирус", - сказал Сквернялис.

Он пояснил, что у Латвии не просят менять условия в отношении Литвы. Сквернялис сказал, что если и будут менять планку, то это сделают все три страны вместе.

Министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс сказал, что слаженный процесс обучения поможет гарантировать тестирование учителей на коронавирус и прививки от гриппа.

"Если будут какие-то средства в помощь учителям, может, быстрые тесты (...) Это поможет снизить беспокойство и управлять процессами", – сказал в среду министр.

"Еще помогла бы организация вакцинации детей от гриппа – конечно для тех, кто этого хочет", – сказал Монкявичюс.

Министр надеется, что школы должным образом подготовятся к следующему учебному году и смогут соблюдать установленные рекомендации.