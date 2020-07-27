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Временным главой Ассоциации помощи онкологическим больным (POLA) до конца года назначен вице-президент этой организации Палуюс Ракштис.
Paulius Rakštys
Paulius Rakštys
© DELFI / Karolina Pansevič

Такое решение правление ассоциации приняло после рассмотрения заявления президента Ассоциации Шарунас Нарбутас об уходе с должности, поскольку правоохранительные органы предъявили ему подозрения в торговле влиянием.

Ш. Нарбутас утверждает, что покидает пост "не желая, чтобы эхо нынешних событий негативно повлияло на ассоциацию и весь неправительственный сектор", кроме того, по причине введенных ограничений он не может должным образом представлять онкобольных.

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Ш. Нарбутасу предъявлены подозрения в том, что он получал деньги от испанской компании, когда государство приобрело у нее реагенты.

Правоохрана трактует деньги, переведенные Ш. Нарбутасу как взятку. Сам Ш. Нарбутас говорит, что это было законное вознаграждение за представительство компании.

П. Ракштис сказал, что Ш. Нарбутас отстранен временно, с учетом его вклада в улучшение жизни онкологических пациентов в Литве и с учетом принципа презумпции невиновности.

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