Такое решение правление ассоциации приняло после рассмотрения заявления президента Ассоциации Шарунас Нарбутас об уходе с должности, поскольку правоохранительные органы предъявили ему подозрения в торговле влиянием.
Ш. Нарбутас утверждает, что покидает пост "не желая, чтобы эхо нынешних событий негативно повлияло на ассоциацию и весь неправительственный сектор", кроме того, по причине введенных ограничений он не может должным образом представлять онкобольных.
Ш. Нарбутасу предъявлены подозрения в том, что он получал деньги от испанской компании, когда государство приобрело у нее реагенты.
Правоохрана трактует деньги, переведенные Ш. Нарбутасу как взятку. Сам Ш. Нарбутас говорит, что это было законное вознаграждение за представительство компании.
П. Ракштис сказал, что Ш. Нарбутас отстранен временно, с учетом его вклада в улучшение жизни онкологических пациентов в Литве и с учетом принципа презумпции невиновности.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Специалист: если ситуация ухудшится - придется думать о введении обязательного ношения масок (42)
Директор Вильнюсского департамента Национального...
Установили срок запуска системы e.sveikata: новейшие данные пока не удастся восстановить (9)
Работа системы e.sveikatа самое позднее должна быть...
Новые случаи коронавируса в Литве: больше всего в Каунасском округе (4)
Минздрав Литвы сообщил, что за прошедшие сутки в Литве...
За последние сутки в Литве диагностировали 11 новых случаев коронавируса (13)
За последние сутки в Литве диагностировали 11 новых...
Опрос показал, чего жителям не хватает в большинстве районов Вильнюса (5)
Опрос жителей Вильнюса показал, что главное для них -...