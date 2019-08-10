Времени в обрез: не забудьте использовать накопившийся отпуск

С 1 июля 2020 года неиспользованный отпуск исчезнет, люди смогут получить компенсацию только за последние три года.

"В следующем году, если вы уйдете с работы, то у вас будет право на компенсацию за неиспользованный отпуск. Вы работали, вам каждый год полагается отпуск в виде 20 рабочих дней. Компенсацию можно получить за 3 года: 2019 год, 2018 и 2017 год. А то, что осталось с 2016 или 2015 года - пропадает. Мы считаем, что такая математика нечестная, ведь эти годы от других ничем не отличаются. Люди честно заработали отпуск. Конечно, надо признать, что никто намеренно не накапливает неиспользованный отпуск, такой тенденции нет. Эти дни скапливаются в силу специфических ситуаций.

Бывает, из-за большого объема работы глава компании пишет приказ - не больше такого-то количества дней отпуска в год. Тогда дни меняются. У нас есть такие примеры. Особенно это касается пожилых людей, которые много лет проработали в одной компании, у них накапливается много дней, а сейчас взять, забрать их и не выплатить компенсации – нечестно и несправедливо, ведь они их честно заработали", – сказал DELFI Гелжинис.

Правда, надо подчеркнуть, что три года - это 60 рабочих дней, три месяца, это много. Гелжинис заметил, что многое зависит от соглашения между работодателем и работником, но все равно забирать накопленные дни - нечестно.

У некоторых накоплены и по 120 дней.

"Количество дней может быть очень разным. Думаю, определиться должны работник и работодатель. По закону, полагается компенсация. Если, как говорит глава Центробанка Литвы, мы переживаем золотой век, слышим о создании процветающего государства, то отчасти мы скоро будем в нем. Точно ли есть какие-то экстремальные ситуации, из-за которых надо лишать людей того, что они честно заработали", – рассуждает Гелжинис.

"Был трехлетний период на подготовку. Много говорили, что за это время люди должны использовать накопленный за три года отпуск. Мы видим ситуацию, есть примеры, когда люди не сделали это не по своей вине. Нужно искать выход. Какие есть варианты? Один юридический – формирование юридической практики, чтобы компенсации за этот неиспользованный отпуск все же были выплачены. Второй - можно ведь сказать, что Трудовой кодекс - это не "священная корова" - все можно решить путем договоренности. Может, стоит и изменить эту статью ТК", – сказал Гелжинис.

"Было бы сложно назвать какие-то конкретные предложения. Мы лишь сейчас идентифицируем наличие проблемы, а до конца срока осталось меньше года. Мы видим, что за это время не всем удастся использовать накопленный отпуск, и он пропадет, а это несправедливо, в Европе практика иная", – продолжил он.