Продажа автомобиля, который эксплуатировался в Литве, состоит из двух этапов. Во-первых, бывший владелец в течение 15 календарных дней с момента подписания договора о купле-продаже должен сообщить об этом Regitra.

Только после этого новый владелец может зарегистрировать автомобиль на свое имя. И хотя многие считают, что это можно сделать в течение двух недель, Regitra напоминает, что у покупателя есть всего 10 дней.

Важно знать, что если это не сделать своевременно, автомобиль снимают с учета, поэтому ездить на нем нельзя.

"Бывают такие ситуации, когда люди не спешат сообщать о продаже автомобиля, а другие не спешат регистрировать его на свое имя. Мы хотим напомнить, что установлены сроки, в течение которых надо это сделать, чтобы не было недоразумений. Например: человек покупает автомобиль, подписывает договор о купле/продаже и ездит на нем, несмотря на то, что машина на его имя не зарегистрирована", – сказал представитель Regitrа Дарюс Юргутис.

Когда бывший владелец не сообщает о продаже, а новый не регистрирует авто на свое имя, проблемы могут быть у бывшего владельца. Если новый владелец нарушит правила, например, превысит скорость, нарушит правила парковки, то все штрафы получит бывший хозяин.

В Литве не обязательно ехать в Regitrа, чтобы зарегистрировать факт продажи или покупки автомобиля. Все можно сделать по интернету.

Перед тем как зарегистрировать автомобиль на свое имя, надо проверить, сообщил ли бывший владелец о его продаже. Всю информацию можно найти на сайте Regitrа.

Если продавец об этом сообщил, то после внесения необходимых данных на экране появится информация: "декларирована передача права на собственность". Это значит, что можно зарегистрировать автомобиль на свое имя.