По данным Всемирной организации здравоохранения, лидером региона по употреблению алкоголя на душу населения является Литва. Однако власти республики не согласны с методикой подсчета ВОЗ, уверяя, что изрядная доля спиртного приходится на туристов.
Латвия — самая курящая страна региона. Каждый второй мужчина и каждая пятая женщина относят себя к заядлым потребителям табачных изделий.
Эстония может гордиться самой долгой продолжительностью жизни своих жителей по сравнению с соседями по Балтии (несмотря на то, что у нас и мужчины и женщины не прочь как выпить, так и покурить).
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