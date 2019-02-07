Журналисты передачи "Балтия. Неделя" на канале "Настоящее время" изучили "анатомию" вредных привычек жителей стран Балтии. В чапстности, было проведено исследование на тему, сколько они выпивают и как часто курят, а также подсчитана средняя продолжительность жизни в Латвии, Литве и Эстонии.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, лидером региона по употреблению алкоголя на душу населения является Литва. Однако власти республики не согласны с методикой подсчета ВОЗ, уверяя, что изрядная доля спиртного приходится на туристов.

Латвия — самая курящая страна региона. Каждый второй мужчина и каждая пятая женщина относят себя к заядлым потребителям табачных изделий.

Эстония может гордиться самой долгой продолжительностью жизни своих жителей по сравнению с соседями по Балтии (несмотря на то, что у нас и мужчины и женщины не прочь как выпить, так и покурить).

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