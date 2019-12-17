"Малыша привезли с симптомами переохлаждения, ему оказали необходимую помощь, его состояние стабилизировано", – 17 декабря утром рассказала BNS заведующая отделения интенсивной терапии новорожденных Раса Гарункштене.
Проведено обследование, оказана помощь, опасность жизни младенца не грозит.
"Малыша обследовали, ему сделали прививки, сделали все необходимое. Сейчас его состояние улучшилось и оценивается как стабильное", – сказала врач.
По данным больницы, новорожденный появился на свет в положенный срок, никаких внешних дефектов развития не наблюдается.
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