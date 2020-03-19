Врачи прокомментировали состояние "тяжелого" пациента в Паневежисе

Напомним, что мужчина вернулся из ЮАР 12 марта, уже 4 марта он почувствовал недомогание, боли в животе, поэтому ему было нехорошо во время всей поездки, часть времени он провел в гостинице.

19 марта врачи прокомментировали его состояние.

"Информируем, что состояние пациента остается тяжелым, стабильным, он получает все необходимое лечение, находится под постоянным присмотром врачей. Течение болезни пациента настраивает на оптимистический лад", – сообщают врачи.

18 марта представитель правительства Гедрюс Сурплис сказал, что в больницу мужчина обратился не из-за коронавируса.

"Человек был госпитализирован по иной причине, он почувствовал недомогание, связанное с застарелыми болезнями. Только после того как сделали анализы, поскольку он вернулся из-за границы, выяснилось, что он болен. Его состояние тяжелое, но стабильное", – сказал Сурплис.

Delfi напоминает, что в Паневежской больнице изолирован 51 врач, эту информацию накануне подтвердил глава Минздрава Аурелиюс Верига.

В Литве коронавирус диагностировали у 36 человек, еще 1027 прошли обследование.