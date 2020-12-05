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В Литве ежедневно растет количество больных коронавирусом, однако медиков и эпидемиологов больше всего удивляет несознательность жителей и их нежелание соблюдать рекомендации.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Orestas Gurevičius

Работающая в сфере медицины Реда Нарушявичюте в социальной сети обратилась к жителям страны.

"Мы работаем ради вас, оставайтесь дома ради нас", – писала в фейсбуке женщина.

За минувшие сутки заболели 2514 человек, скончались 26 человек. Это самое большое количество заболевших с начала пандемии.

Всего, по данным на 4 декабря, от коронавируса скончались 590 человек, по другим причинам скончались 306 больных.

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Ситуация с распространением коронавируса в Литве не улучшается, и правительство страны в понедельник пересмотрит условия карантина, сказал ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига.

По словам Вериги, в комитете будут обсуждаться меры, связанные с регламентацией труда. Министр сказал, что вновь будет подниматься вопрос об удаленном обучении, также будет предложено отказаться от уже запланированных исключений карантинных правил или отложить их.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Литва является одним из "антилидеров" в Европе по числу заболеваний на 100 000 жителей в течение двух последних недель.

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