7 ноября глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига напомнил, что уже была договоренность о том, что в следующем году не меньше 50% резервных средств будут использованы на повышение зарплат. Правда, в результате зарплаты в лучшем случае увеличатся на 15%.

Член парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Миколас Маяускас убежден, что все резервные средства Фонда ОНЗ могут быть направлены на повышение зарплат 13 000 врачей, в результате зарплаты в среднем увеличились бы на 400 евро.

7 ноября в интервью lrt.lt Верига сказал, что "и сейчас врачи некоторых учреждений получают нормальные зарплаты". На вопрос, что такое нормальная зарплата, он ответил - 2000 евро.

"В некоторых учреждениях – уже "на руки". <...> Не буду их называть. Есть специалисты, которых нанимают, привлекают (такими зарплатами – LRT.lt). Представьте, что будет, если без дифференциации мы перенесем расценки на процедуры? Это решение, во-первых, не будет объективным и честным. С другой стороны, на самом деле, есть пострадавшие сферы. К примеру, первичное звено системы здравоохранения, семейные врачи. Это произошло от того, что в Литве значительно сократилось количество жителей, а семейным врачам платят за то, сколько пациентов они принимают. Эту проблему надо срочно решать – но не вслепую. Ведь министерство не может поднять зарплаты сразу всем", - сказал он.

Правда не всем врачам текст петиции понятен, к примеру, президент Ассоциации помощи онкобольным, вице-председатель Литовского форума пациентов Шарунас Нарбутас сказал:

"Я всегда поддерживаю общественные инициативы, особенно те, которые появляются натурально. Я понимаю, что врачи переживают за проблемы системы. Хорошо, что они говорят. Правда,я не уверен, что за этим нет интересов крупных учреждений системы здравоохранения, которые выступают против перемен. Что касается петиции, кажется, что требований слишком много, они ясно не сформулированы, и непонятно, как их осуществить. Даже если говорить о требовании повысить зарплаты. Их устанавливает не министерство, а главы учреждений. Почему требования не адресованы к ним? Должны ли увеличиваться зарплаты только врачей госучреждений? Или частных тоже? Если да, то как? От чего считать эти 30%? От каждой зарплаты врача, кинезитерапевта, медсестры? От средней? В конкретном городе или по стране? И самое главное, что изменится, если зарплаты увеличат? Врачи не будут говорить об эмиграции и будут сжав зубы работать? А что нужно, чтобы врачи не относились к пациенту, как к врагу, который ничего не понимает и хочет слишком много?

С субботы спрашивают лишь мнение врачей, а пациентов снова отталкивают на периферию. Я прослушал всю запись пятничной дискуссии. Мне жаль, что во всех бедах снова винили либо пациентов, либо власть. Но действительно ли учреждениями управляют эффективно? Или пациентам говорят, что мест нет, звоните через месяц, а на деле платную услугу можно получить безо всякого ожидания. На что конкретно могут надеяться пациенты от системы здравоохранения в Литве? Что неясно когда получат непонятно какие услуги? Хотелось бы конструктивного диалога с участием и пациентов".

А вот насколько разную ситуацию в вопросе зарплат отражают расчетные листы:

В рубрику DELFI "Гражданин" написал врач, который пояснил, что проблема - не только в зарплатах.

"Если я правильно понял, то вам не хватает информации о проблемах врачей. Вот самое основное:

1. Деятельность Больничной кассы - оплачивают лишь каждый третий визит пациента к специалистам. Расценки в учреждениях II звена - от 16 до 22,83 евро. Уточняю - если вы приходите к неврологу, кардиологу, гинекологу и т.д., врач вас осматривает (например, делает эхоскопию), выписывает компенсируемые лекарства, пишет ответ семейному врачу и все это за 22,83 евро! За дополнительные исследования не платят ничего, значит, работники учреждения не заинтересованы в том, чтобы это делать и назначают следующий визит. Если бы из заработанной суммы все отдали врачу, то он после вычета налогов получил бы 13,4 (из 22,83 евро). Но на деле, и из этих 13,4 евро врачу перепадает лишь малая толика.

2. Писанина. Ее всегда было очень много, поскольку выписки врачей иногда используют и в суде. Сейчас все делается в компьютере, а программа была модернизирована безграмотными айтишниками, поэтому на заполнение всех документов уходит уйма времени. При это время консультации пациента не увеличили!

3. Профессиональные курсы. Это личное дело самих врачей, они сами инвестируют в них. За исключением тех случаев, когда есть какие-то связи с фармацевтическими компаниями или руководством учреждения. Не у всех есть время искать информацию в интернете, тем более, что многие солидные интернет-издания платные. Остаются конференции. Стоимость поездки и гостиницы знают все. Плата за регистрацию - 300-1000 евро. Чтобы продлить лицензию, врач обязан совершенствоваться.

4. Отношение общества. СМИ целенаправленно ищут отрицательные аспекты деятельности врачей, а ведь могли бы освещать и положительные факты. Это не мотивирует работать лучше.

5. Взятки. Неоспоримое зло. Но я знаю лишь нескольких коллег, которым такая ситуация нравится. Остальные не хотят унижаться, им не нужны эти конфеты и улыбки, они с большим удовольствием получали бы официальную плату за работу. В большинстве стран эту проблему решили нормальные зарплаты.

6. Отношения. Намеренное столкновение старого и молодого поколения. Да, молодежь - будущее. Они способные, умные, специализируются за границей. Но у 55-70-летних врачей есть неоценимый опыт. И настоящий развал системы начнется, когда уйдет это поколение, поскольку на них больше всего нагрузка. А молодежь эмигрирует, и это неглупое решение, ведь жизнь – одна.

7. Зарплата. За ставку врач университетской больницы с ученой степенью получает 700-850 евро, медсестра - до 600. Я думаю, такие зарплаты должны увеличиваться не на какие-то проценты, а в разы.

Удачи".