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Жители Литвы, которые всю жизнь работали и платили налоги, не могут быть уверены в том, что в случае серьезных проблем со здоровьем не будут оставлены на произвол судьбы. Такое случилось с одной пожилой жительницей Радвилишкиса. Если бы не упорство соседей, одинокая женщина уже, вероятно, оказалась бы на том свете.
Radviliškio medikai du kartus vyko pas kone mirštančią pacientę
Radviliškio medikai du kartus vyko pas kone mirštančią pacientę
© DELFI

Две недели назад 68-летняя Станислава П., которая живет в Радвилишкисе, на ул. Капу, тяжело заболела. Она не вставала в постели, не ходила. Соседи вызвали скорую. Врачи приехали, осмотрели женщину, дали ей лекарство, но в больницу не увезли, сказали, что не могут забрать ее без направления врача.

Семейный врач Станиславы П. Эляна Петрайтене отказалась ехать домой к пациентке, несмотря на то, что та не могла ходить, велела прийти в поликлинику. Как это могла сделать одинокая женщина, которая не может ходить, врача не интересовало. Без направления врача женщину не забирали в больницу. Врач сказала, что не поедет к пациентке на дом, поскольку у нее много работы.

Через трое суток после первого вызова скорой, соседи поняли, что без вмешательства врачей Станислава П. умрет в страшных муках. Однако семейный врач пожилой женщины этого явно не понимала. 13 февраля она повторно отказалась ехать к пациентке домой, несмотря на то, что по правилам она обязана была это сделать. Это подтвердила и главврач поликлиники Радвилишкиса Ирена Янушонене, которая распорядилась расследовать действия подчиненной.

На этот раз соседи проявили упорство. Они сказали работнику регистратуры, что если врач не приедет, они обратятся в СМИ и даже напишут заявление, если из-за того, что врач не выполняет свои обязанности, женщина скончается. После этого врач приехала. Но приехала не Петрайтене, а ее коллега Ирена Кулюшене. Но и этого было недостаточно, соседке Станиславы П. пришлось ходить за направлением в поликлинику.

Приехала скорая. Работники скорой не видели никакой проблемы в том, что их коллеги несколько дней назад не забрали тяжелобольную женщину в больницу - нет бумажки, значит, они сделали все по правилам. При этом они оценили состояние женщины как тяжелое, пациентка нуждалась в срочной помощи. Соседи помогли фельдшерам донести женщину до кареты скорой помощи.

Но и на этом история не завершилась. В Шяуляйской больнице Станиславу П. обследовали, после чего положили в Радвилишкскую больницу. Персонал больницы требовал, чтобы Станислава П. сама купила подгузники.

Медсестра указала, какие именно надо купить подгузники. Представители больницы уверяют, что даже в таких случаях могут требовать, чтобы пациенты сами покупали не только подгузники, но и лекарства. Однако представители Больничной кассы считают, что все необходимое должна предоставлять больница. Представители Больничной кассы указали, что в связи с этим нарушением надо писать жалобу и обещали вернуть все потраченные средства.

Сейчас Станиславу П. перевели в другую больницу.

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