"Реагируя на сложившуюся ситуацию в стране, вместе с Ассоциацией молодых врачей, призываем всех, кто столкнулся с коварной болезнью COVID-19, рассказать о своем опыте обществу. В последнее время мы все чаще слышим личные истории, но этого недостаточно. Сейчас надо много времени уделять беседам с людьми, переболевшими коронавирусом, многие рассказывают, что столкнулись со своеобразной стигматизацией, и даже после того как они переболели легкой формой болезни, они все еще чувствуют последствия этой болезни для своего здоровья. Поэтому тем, кто сравнивает COVID-19 с легким гриппом, реальными историями надо показать последствия этой болезни", – сказала автор проекта, основатель агентства Ugdanti komunikacija Каролина Баришаускене.

Авторы проекта сказали, что несмотря на то, что в нем будет участвовать немало врачей, основное внимание будет уделено именно реальному опыту переболевших людей, которых сейчас становится все больше.

"На этот раз в центре внимания – пациенты и их истории, которые, как мы надеемся, помогут взрастить в обществе сознательность и снизить стигматизацию переболевших граждан. Мы видим наших коллег, находящихся в стадии перегорания, поэтому этим проектом посылаем своеобразную просьбу о помощи те, кто не верит в коварство вируса. Как все будет развиваться, зависит от того, насколько мы будем готовы услышать это и заботиться друг о друге", – сказала президент Ассоциации молодых врачей Кристина Норвайните.

Короткие истории об опыте болезни можно высылать по электронной почте karolina@ugdantikomunikacija.lt.