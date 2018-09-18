По словам врача, пациенты часто записываются на визит, но потом не приходят, не уведомив об этом. Уже давно думают, что делать, чтобы такого не было, но решение пока не принято.

"Пациенты очень недисциплинированные – записываются в 3-5 учреждений, не приходят, не сообщают, что не придут. Это большая проблема, из-за этого появляются очереди. (...) На самом деле обсуждают введение такой платы за регистрацию. Это было бы немного – евро, 50 центов. Это дисциплинировало бы таких пациентов, чтобы они не регистрировались в 5 учреждений", – сказала DELFI Гудлявичене. Она подчеркнула, что это только дискуссия, никакие решения не приняты.

"Если пациент, открыв окошко, увидит, что надо заплатить 50 центов, или что-то вроде этого, наверное, у него не будет мысли регистрироваться еще где-то", – сказала она.

Между тем министр здравоохранения Верига прокомментировал такое предложение в фейсбуке.

"Не в свое время и не к месту. Таким будет комментарий к дискуссии о возможности введения новых налогов в сфере здравоохранения. Конечно, обсуждать можно все, но нужны аргументы и основания. Мы не раз говорили, что нужно как-то дисциплинировать таких пациентов, из-за которых формируются очереди.

По словам врачей, в некоторых учреждениях таких пациентов может быть от 10 до 30%. Значит, если все будут вести себя ответственно, очереди уменьшатся на треть. И конечно, нет лучшего способа дисциплинировать, чем ввести плату. Решение может быть простым - за неуведомление о неявке к врачу в следующий раз пациенту придется заплатить за консультацию. Только о таком способе можно говорить в будущем, а не о каких-то возможных платах", – писал министр.

Карбаускис сказал DELFI, что обсуждают только вопрос недисциплинированных пациентов, о всеобщих платежах и речи быть не может.

"Никогда в Литве не будет такого, пока ЛСКЗ будет в правящей коалиции. Снова пытаются взволновать общество, предлагают ему фейковые новости, поскольку ничего подобного нет и при нас не будет сделано", – обещал Карбаускис, заметив, что говорят только о санкциях для недисциплинированных пациентов.