Врачи Алитуса: люди жалуются на тошноту и головокружение

DELFI напоминает, что пожар начался 16 октября ночью – загорелись склады компании Ekologistika со старой резиной. Журналисты, работавшие на месте происшествия сказали, что ощущали головную боль, резь в глазах, першение в горле, кашель.

Заведующая приемного отделения больницы им. С.Кудирки Алитусского района Вилма Крушнене сказала DELFI, что с начала пожара до сегодняшнего дня к ним обратились 15 жителей и 5 пожарных.

Заместитель главы Алитусской больницы Дмитрий Качурин сказал, что в их больнице за неделю были только два пациента с диагнозом легкое отравление CO.

"Но после того как они подышали свежим воздухом, СО из крови вышел", – сказал врач. Другие жители обращались в больницу из-за частых проблем – тошноты, рвоты, слабости, головной боли, повышения давления, у третьих были проблемы с нервами. Госпитализирован лишь один человек с диагнозом пневмония легких (воспаление легких), сказала Крушнене.

"Коллеги не связывают это с пожаром", – заметила врач. По ее словам, рост числа пациентов не фиксируют. "Мы и без того интенсивно работаем. Можно отметить, что увеличились число заболеваний дыхательных путей, может это связано с пожаром, но эти люди живут не только рядом с местом пожара, но и в районе, в других местах", – сказала Крушнене, заметив, что это может быть связано с сезонными вирусами.

Качурин сказал, что в среду в больницу привезли 14 эвакуированных жителей реабилитационного центра, 5 из отделения опеки и 9 – из отделения по уходу. 12 пациентов поместили в отделение по уходу, 2 – на лечение из-за проблем со здоровьем.

Результаты лабораторных исследований показали, что в помещениях реабилитационного центра были стирол, бензол, этанол, этилцеллозольв и неорганические вещества – диоксид серы, твердые частицы.

"Их сразу же эвакуировали, как только начался пожар, – сказал Качурин. – Потом поступили двое пациентов, которые жаловались на слабость, головную боль, тошноту. Еще два пациента - в четверг, в пятницу – 3, всех их отпустили домой. В субботу обратились 3, в воскресенье – 4, в понедельник – 5, во вторник – 5, в среду – я пожарный, но он поранил ногу, потом еще 4 человека".

24 октября BNS сообщал, что по данным Минздарава, с начала пожара в больницу им. С.Кудирки Алитусского района обратились 8 человек, у троих состояние здоровья возможно ухудшилось из-за последствий пожара. Заместитель директора Департамента пожарной безопасности и спасения Миндаугаса Канапицкаса, 4 пожарных обращались к врачам из-за ухудшения здоровья, у 3 диагностировали переутомление.

Троим пожарным ставили капельницы, поскольку диагностировали дегидратацию, слишком мало калия в организме. "Они просто устали, истощены, много потели, ведь работают в жарких условиях, в одежде", – сказала Крушнене. Когда опасность для здоровья отступает, пожарных выпускают из больницы.

"Как общество дальше будет себя чувствовать, и какой ущерб здоровью нанесен, увидим через несколько лет. Не было явных признаков отравления как при отравлении угарным газом, чтобы проявилась клиника, человек должен долго находиться в закрытом задымленном помещении", - продолжила врач.