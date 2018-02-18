За прошедшие сто лет средняя продолжительность жизни в Литве, как и в большинстве других стран, увеличилась более, чем в два раза. За этот период времени в обществе порядком изменились и другие показатели состояния здоровья, сообщает ЛРТ.
Kaunas švenčia Lietuvos šimtmetį
© DELFI / Mantas Jokubauskas

По словам специалиста Института гигиены Индре Петраускайте, сто лет назад средняя вероятная продолжительность жизни в Литве составляла 34,5 года. Похожие показатели характерны и для соседних стран.

В то же время в 2016 году в среднем вероятная продолжительность жизни жителей Литвы составила 75,5 лет.

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Сто лет назад умирал каждый пятый младенец, сейчас этот показатель составляет менее 0,5%.

90 лет назад основными причинами смерти были инфекционные болезни и заболевания дыхательных путей, сейчас же - это болезни кровеносной системы и злокачественные опухоли.

Количество врачей за этот период времени увеличилось более, чем в 20 раз, в то время как показатели рождаемости за сто лет снизились почти в три раза.

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