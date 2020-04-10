По ее словам, литовцы, как и жители других стран мира сталкиваются с инфекцией, которой подвержена большая часть общества. Поэтому сложно сказать, сколько человек попадут в больницы.

"Пандемии в мире вспыхивают каждые 10–40 лет. Я видела пандемию гриппа. Я бы сказала, что сейчас ситуация напоминает то, что было в 2009–2010 гг. Но эта инфекция отличается тем, что пришел новый возбудитель болезни, вирус из группы коронавирусов, люди неустойчивы к нему, их иммунитет не готов, поэтому болезнь может протекать серьезно. Мы видим разную реакцию разных групп общества. Одни болеют тяжело, наблюдаются осложнения, некоторые группы, например, дети, болеют легко. Когда был пандемический грипп, его тяжело переносили молодые люди, предполагалось, что у старшего поколения есть какой-то иммунитет", – сказала Янчорене.

Она сказала, что врачи не паникуют, они готовы к такой пандемии.

Янчорене сказала, что в их центре находится больше 200 больных коронавирусом. Все они лежат в стационаре, у них как минимум воспаление легких.

"Сейчас действуют ясные правила - если симптомы у больного легкие, его отправляют лечиться домой, случай присматривает семейный врач", – сказала Янчорене. Она подчеркнула, что на данный момент нет какого-то лечения этого вируса.

Профессор рассказала, что все работники центра прекрасно знают свои функции и их выполняют. Сначала персонала не хватало, но на помощь пришли врачи других учреждений и резиденты.

По словам Янчорене, первые две недели распространения коронавируса были кошмарными. Врачи работали сутками без еды и воды. "Нагрузка чувствовалась в самом начале, когда появились первые больные или те, кто думал, что болен. В центр съехались все, у кого была температура, а ведь тогда была эпидемия гриппа, а пройти обследование больше негде, только в центре, мобильных пунктов не было. Люди сидели на полу в коридоре, не хватало стульев. Я помню, вернулась домой поздно вечером, а через несколько часов мне сообщили, что там творится, я переоделась и поехала назад, вернулась домой только через сутки. Такое врезается в память", – сказала Янчорене.

По ее словам, такое длилось несколько недель, пока не создали мобильные пункты.

"Мы пытались выпить кофе через 5 и 12 ч. после начала работы. Ведь все в костюмах, очках, с респираторами, даже воды не могли выпить. Когда все сняли, увидели, что у одних носы до крови растерты, у других проплешины на голове появились, морщины на лицах. Но было приятно, что к 6 ч. утра оставалось всего 10 пациентов, потом 5, мы как-то обуздали ситуацию. Конечно, это продолжалось около двух недель, потом все изменилось", – рассказала врач.

По ее словам, сейчас появилась другая работа – присмотр за больными коронавирусом. Она сказала, что ни она, ни ее коллеги не чувствуют себя героями, они благодарят всех, кто помогал в тяжелое время.

"Мы не чувствуем себя героями, это наша работа, мы ее выполняем, но хотим поблагодарить всех, ведь с первых дней мы получали массу писем, одни предлагали пошить маски, другие привезли мороженое, третьи спрашивали, чем нам помочь. Мы впервые в жизни во время этого всплеска получали обеды. Хорошие люди, компании, по очереди привозят нам обеды", – сказала Янчорене, заметив, что поддержка общества помогает в этот сложный период.