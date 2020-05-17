Врач призывает не совершать ошибку: некоторые лекарства вызывают привыкание и могут привести к внезапной смерти

Новое вещество каждую неделю

По словам токсиколога д-ра. Р. Бадараса, литовцы до сих пор ошибочно убеждены в том, что знают, что такое психоактивные вещества. Как говорит доктор, отношение должно измениться - это не просто наркотики. Психоактивные вещества также являются одними из лекарств, обычно используемых в медицине. Однако это не означает, что эта группа веществ менее опасна.

"Психоактивное вещество - это любое вещество, которое попадает в мозг и оказывает на него некоторое влияние. Являются ли психоактивные вещества такими же, как наркотики? Нет. Слово "наркотик" означает ингибирующее, снотворное средство. Большинство психоактивных веществ, имеющихся в настоящее время на рынке, являются стимуляторами или галлюциногенами. Кроме того, некоторые лекарства также являются психоактивными веществами", - сказал доктор. Р. Бадарас.

По словам токсиколога, исследования, представленные в 2014 году, показали, что употребление героина в Литве сократилось. В это время в Литву вошел "более сильный" героин, от которого многие люди внезапно умирали один за другим.

"Хотя не может быть более сильного героина - это то же самое, что и более влажная вода. Фактически, в то время появились фентанил, синтетика, каннабис, стимуляторы, новые лекарства", - сказал доктор. Р. Бадарас.

Доктор говорит, что исследования в 2016 году показали, что все больше людей становятся зависимыми от наркотиков. И не только от легальных опиоидов или бензодиазепинов (БЗД), но и от нелегальных, полученных на черном рынке.

Европейский центр мониторинга подсчитал, что с 2005 до 2019 года появилось более 700 новых психоактивных веществ. В 2014 году их было создано более 100. В среднем, по крайней мере, одно новое вещество появляется каждую неделю в течение всего года.

Случаи отравления лекарствами увеличиваются и в Литве

"В 2010 году в Соединенных Штатах от опиоидов, отпускаемых по рецепту, умерло больше людей, чем от героина. Только в 2017 году более 70 000 человек умерли от психоактивных веществ в Соединенных Штатах. Из них более 47 тысяч - от опиоидов. Злоупотребление отпускаемыми по рецепту лекарствами, особенно опиоидами, является особенно большой проблемой в США, которую президент Дональд Трамп хотел решить. Но до сих пор он не смог этого сделать ", - сказал токсиколог.

По словам доктора, такая тенденция наблюдается не только в США, но и здесь, в Литве. Ведь в нашей стране число случаев обращения людей в отделения неотложной помощи по поводу злоупотребления лекарствами также очень быстро растет.

"В 20-м веке было очень легко, потому что в то время были лекарства и наркотики. Легко понять, где добро, а где зло. В то время все было очень ясно - какое вещество, какое лечение, какой прогноз", - сказал доктор.

Диагностика в настоящее время намного сложнее, поскольку существует так много психоактивных веществ, что даже для опытных врачей определить, что отравило человека, становится серьезной, а иногда и непреодолимой задачей. Кроме того, литовцы любят выписывать лекарства без ведома врача.

"Литовский язык уникален не только потому, что это один из старейших языков в мире, но и потому, что он один из немногих со словом "лечиться". Везде люди лечатся у врачей, но в Литве, поскольку все разбираются в баскетболе, политике и медицине, лечатся сами", - пошутил доктор. Р. Бадарас.

Большинство людей становятся зависимыми от лекарств, употребляя обезболивающие. Основная проблема с этими лекарствами заключается в том, что их нельзя резко перестать принимать из-за немедленного появления симптомов отмены. Затем дозы опиоидов увеличиваются, а болевой порог снижается.

"Первый вопрос, который вам нужно задать пациенту, который может быть зависим от опиоидов, - это сколько раз в неделю или месяц вы испражняетесь? Эти препараты влияют на перистальтику желудочно-кишечного тракта и, даже если вы не перестанете их принимать, но доза уменьшается, функция кишечника может быть улучшена", - сказал доктор. Р. Бадарас.

По словам врача, зависимость от лекарств может быть связана с возрастом, употребления этих препаратов ранее, толерантности и генов.

"Исследования Европейского Союза показали, что пятая часть людей принимала лекарства по рецепту без рецепта. В Литве подростки в возрасте 15–16 лет отстают от всех других стран ЕС по количеству употребления отпускаемых без рецептов лекарств. По сравнению с другими странами ЕС, девочки-подростки почти в 3 раза чаще используют безрецептурные успокоительные средства и занимаются самолечением", - сказал токсиколог.

Отпускаемые по рецепту лекарства можно найти в интернете

Другое явление - "пьяные лекарства". Это пациенты, которые пьют алкоголь весь день, а лекарства - вечером, и так ежедневно, говорит доктор. И хотя это смертельная комбинация, многие люди продолжают делать это.

"Я смотрел на то, как легко найти безрецептурные бензодиазепины в Интернете. Получается тысячи предложений, каждый пишет, что продают остатки, хотя номера телефонов всегда одинаковы. Через некоторое время я снова посмотрел. Цифры все те же, остатков, наверное, много", - пошутил доктор.

Сравнивая Литву с балтийскими и скандинавскими странами, мы потребляем в три раза больше бензодиазепинов.

"Резкое прекращение приема бензодиазепинов приводит к тяжелому воздержанию. Это психоактивное вещество, которое нельзя быстро остановить. Следует прекратить путем постепенного уменьшения дозы. Если это удастся через полгода, результат будет очень хорошим", - сказал токсиколог.

Часто - внезапная смерть

Врач подчеркивает, что психоактивные вещества и лекарства не имеют четких границ. Все зависит от цели и от того, кто выписывает лекарство.

Жизни известных звезд также показывают, насколько опасно злоупотребление психоактивными веществами и наркотиками. Зачастую употребление наркотиков и медикаментов заканчивается трагически - смертью. Среди таких случаев - Уитни Хьюстон и Майкл Джексон, актера Филип Сеймур Хоффман.

"В свое время героин также считался лекарством, США даже собирали пожертвования, чтобы купить его для солдат. Поэтому я хотел бы в заключение напомнить слова Парацельса: "Все вещества являются ядами. Нет никакого, которое бы не было ядом. Только доза отделяет лекарство от яда", - сказал токсиколог.