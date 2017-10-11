"До 10 числа каждого месяца в приемных отделениях больниц наблюдается штиль, если очень постараться можно заметить, что приезжают чаще всего страдающие алкогольным абстинентным синдромом. Что это? Белая горячка, белые кони, делирий. А его суть - эффект, вызванный прекращением употребления алкоголя, закончились деньги у получателей пособий", - пишет врач премного отделения одной из больниц Андрюс Чернаускас. Он разрешил порталу DELFI поделиться информацией из его блога "Врата ада".

По словам врача, никто в больнице не ждет наступления дня после начала выплаты пособий.

"Как этого не ждут банкоматы. В больнице этого точно никто не ждет. Больше всего страдает печально известная группа 3Т: токсикология (людишки напиваются), травматология (пьяные людишки получают травмы) и терапия (их куда-то надо поместить, если первые два отделения до конца не смогли справиться с последствиями)", - пишет Чернаускас.

По его словам, 10 число каждого месяца - настоящие врата ада для амбулаторий.

"Получив пособия, то есть ваши честно заработанные и отданные "государству" на общие нужды, солидарность, некоторые личности пускают их на кутеж. До комы, серьезного отравления или кровавой травмы. Или до других патологических явлений. И заливают приемные отделения. Этого дня не ждут и другие неупомянутые врачи - нейрохирурги, хирурги, окулисты, ЛОРы и др.", - рассказывает врач.

Andrius Černauskas © M. Kinstaičio nuotr.

Ему кажется странным, что социальные службы не обращают внимание на эти данные.

"Достаточно проверить хотя бы 5 дней в месяц. Может после того, как человек попадает 10 раз подряд в приемное отделение, стоит задуматься, достоин ли он таких выплат, может их можно давать в каком-то ином виде, как-то иначе помочь этим человечкам?", - пишет Чернаускас.

Отдел коммуникаций Департамента полиции сообщил DELFI, что такие тенденции фиксирует и полиция. После того, как начинают выплачивать пособия, увеличивается число пьяных конфликтов, семейных разборок, насилия в семье, нарушений общественного порядка.

Представитель Соцмина Светлана Кульпина заметила, что в законе о материальной помощи малоимущим есть несколько предохранителей, которые помогают использовать денежную помощь по назначению.

Администрация мэрий, выделяя такую помощь, обязана сочетать выплату пособий лицам из группы социального риска в разных формах - денежной и другой, например, напрямую оплачивать счета за электроэнергию, отопление, воду в установленном мэрией порядке.

Если речь идет о людях из группы социального риска, то денежная помощь в их случае не должна превышать 50% суммы социального пособия.

По словам Кульпиной, таким людям помощь могут предоставлять, выделяя продукты питания, одежду, другие необходимые товары, социальные карты, талоны на питание, оплачивая питание детей в школах и дневных центрах, лечение от алкогольной зависимости и др.

По данным Соцмина, в 2016 г. в виде другой помощи (неденежной) было выделено около 35% помощи семьям из группы социального риска, в I полугодии 2017 г. – около 37,5%. В Литве около 9700 семей находится в группе социального риска.