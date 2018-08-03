"Недостаток минералов может привести к слабости, головокружению, головной боли, тошноте, рвоте, апатии, бессоннице, нервозности, низкому кровяному давлению, расстройствам сердечного ритма, быстрому пульсу, мышечным спазмам, плохому аппетиту и многим другим симптомам", - прокомментировал ситуацию семейный врач Центра семейной медицины, медицинский эксперт Ренатас Дайнюс.

По словам врача, очень важно в период жары нормализировать водный баланс организма. Для этого взрослому человеку необходимо употреблять 2,5-3 литра жидкости в день.

"То, что в жаркий день необходимо выпивать больше жидкости, слышал каждый. Однако мало кто задумывается, что во время жары нам необходимы и минералы. Основной объем жидкости должна составлять питьевая или минеральная вода средней и низкой минерализации. Также рекомендуется выпивать 2-3 стакана воды высокой минерализации", - говорит Р. Дайнюс.

Врач утверждает, что натрий, кальций, магний, калий, фосфор, железо, цинк, марганец, хром, селен, молибден и другие минералы важны для нормального поддержания всех функций организма: функционирования нервной системы, сердца, мышц, костей и других органов. Они регулируют баланс соли в нашей крови и клетках, распространение нервного импульса, мышечную активность, многих ферменты и гормоны, необходимые для метаболизма и тд.

"Соленая (высокой минерализации) минеральная вода необходима, потому что такие минералы, как калий, натрий и другие, теряются во время потоотделения. Взрослому человеку необходимо будет выпивать три стакана такой воды в день, чтобы обогатить организм минералами и нормализовать их баланс", - говорит Р. Дайнюс.

Специалист отмечает, что питьевая минеральная вода восстанавливает баланс жидкостей и электролитов, клетки организма могут нормально функционировать без сохранения клеточной воды, обеспечивая при этом надлежащее распределение нервных импульсов в нервной и мышечной системах. Все это является залогом хорошего самочувствия.