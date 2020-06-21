"Это не просто запугивание и выдумка врачей", - сказала проф. М. Билайте-Бучинскене. - В 83-85 процентах со временем развивается рак кожи".

Наибольший урон - в молодости

Профессор М.Билайте-Бучинскене считает, что людям трудно понять вред солнца, потому что последствия проявляются только через десять или даже более лет.

"Наибольший урон получается в детстве, юности, молодости, потому что тогда вы проводите больше всего времени на солнце. Позже люди не могут долго оставаться на солнце из-за непереносимости жары, кровяного давления, других заболеваний ... А рак кожи обычно возникает в возрасте 55 лет", - сказала дерматолог и подытожила, что последствия того, что мы делаем с кожей в детстве и юности, можно увидеть через 10-20 лет.

"Рак кожи не болит, он растет достаточно медленно, часто в Литву люди приезжают через 2-3 года, они видят, что что-то меняется. Тем не менее, люди боятся диагноза, знают, что это плохо, знают, что что-то растет, беспокойство есть, но они не идут, потому что боятся подтвердить диагноз. Есть еще много мифов о том, что если убрать, переместить - это распространится", - сказала проф. М. Билайте-Бучинскене и подчеркнула, что это не так.

"Если вы долго ждете, а новообразование действительно злокачественное, то оно просто распространяется. Наша просьба: профилактика (защита от солнца), интенсивных, целенаправленных солнечных ванн, безусловно, следует избегать. Вы можете находиться на солнце, но если вы находитесь на солнце, вам следует избегать прямых солнечных лучей между 11:00 и 15:00. Если вам приходится ходить, идти долго, вам нужно прикрыться, - советует дерматолог.

- На открытые области, такие как руки, лицо, нос, уши, шея, должны быть нанесены крема с SPF. Телу нужно 30 SPF, а лицу, рукам, декольте - 50 SPF".

То, что люди делали со своей кожей в течение длительного периода времени, люди понимают слишком поздно.

Врач говорит, что при опросе людей, у которых был рак кожи, все говорили, что часто загорали, путешествовали по Африке, Азии, не защищали себя, имели множественные ожоги, боли, в результате некоторые пациенты даже попадали в больницу.

Когда необходимо особенно избегать солнца?

По словам врача, около 14-15 процентов литовцев загорают не только летом, но и отправляются в теплые страны в холодное время года. Еще 15 процентов литовцев посещают солярии, в то время как многие страны запретили его.

Как сказала профессор, дерматологи рекомендуют избегать прямых солнечных лучей с 11 до 15 часов. Это самое оживленное время для солнца.

Профессор М.Билайте-Бучинскене говорит, что здорового загара нет. Тот факт, что вы используете солнцезащитный крем во время загара, не защитит вас от рака кожи.

"Солнцезащитные средства защищают от сильных солнечных ожогов. Глядя на то, какой фильтр, некоторые кремы блокируют лучи, отражают, но все же человек получает эти лучи, его невозможно защитить на 100%", - сказала дерматолог.

Солнце необходимо

Тем не менее, говорит доктор, загар и пребывание на солнце - это не одно и то же.

"Избегать ли солнца? Паранойя - ни в коем случае. Солнце нам нужно, чтобы быть энергичными, пребывать в хорошем настроении, витамин D вырабатывается благодаря солнечным лучам, - говорит проф. М. Билайте-Бучинскене.

- Существует только миф о том, что нужно лежать выпрямившись и долго. Нет. На самом деле существует множество исследований, которые показывают, что достаточно 3 раза в неделю побывать на солнце в течение 10-15 минут, чтобы таким образом производилось необходимое количество витамина D.

Другими словами, если мы потребляем больше витамина D или кожа не в состоянии вырабатывать его так быстро, тогда мы должны пить добавки".

Ожоги представляют риск возникновения рака. Доктор говорит, что солнца следует избегать из-за острого и долговременного повреждения кожи.

"Три таких ожога до пузырей увеличивают риск развития меланомы в 3 и более раз. Это особенно важно для детей и подростков, когда в этом возрасте человек получает наибольшее количество ультрафиолетовых лучей, и меньше всего защищается", - сказал дерматолог, напомнив, что солнце действует на кожу и сквозь облака.

Профессор говорит, что солнце провоцирует возникновение инфекций (опоясывающий лишай), кожных заболеваний ( угри), активируется волчанка и другие заболевания.

"Нужно научиться отдыхать не только во время загара, а находясь на солнце - защитить себя. Я не рекомендую загорать, но нужно заниматься спортом, гулять, отдыхать, но помните, что это очень важно для кожи", - сказала она.