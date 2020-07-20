Врач о волнах COVID-19: вторая будет позже, пока еще не завершилась первая

На вопрос журналистов о второй волне коронавируса, представитель НЦОЗ сказала, что еще не спала первая волна.

"Еще не завершилась первая волна. Ведь нет такого, чтобы не было ни одного случая. Это мы люди успокоились и думаем, что уже все, но вирус не пропал, он среди нас, надо вести себя разумно. Надо соблюдать гигиену, дистанцию, видно, что и в магазинах люди расслабились. Вторая волна будет позже", – сказала Зданавичене.

По ее словам, растет и количество привозных случаев.

"Поездки делают свое черное дело", – прибавила она.

По словам эпидемиолога Лореты Ашоклене, пока новые случаи особого беспокойства не вызывают, все они связаны с очагами.

"Если бы эти 15 или 17 случаев были не связаны с очагами, тогда беспокойства было бы больше. <...> Пока проводят дополнительные эпидемиологические исследования, есть 3 случая, пути заражения в которых неизвестны", – сказала Ашоклене.

Она убеждена, что в Литве второй волны в Литве еще нет.

"Надо следить за ситуацией. Но если следить за тенденцией, видно, что все еще продолжается первая волна, ко второй мы готовимся. Но сейчас сказать, какой она будет в будущем, пока не можем", – сказала Ашоклене.

Вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене сказала, что маски вернуть, если в течение 14 дней будет по 5 и больше случаев заболевания на 100 000 жителей.

"Многие случаи связаны с очагами или привозные, это заболевание вернувшихся из-за границы. <...> Вопрос ношения масок будут решать, если в течение 14 дней показатель будет 5 и более случаев на 100 000 жителей. В пятницу этот показатель был 2,8", – сказала она.

По словам Гаруолене, сейчас маски рекомендуют надевать в общественном транспорте, в закрытых помещениях и в местах массового скопления людей.

Сообщается, что сейчас решается вопрос расширения масштаба платных исследований. Их могли бы проводить не только частные, но и государственные лаборатории.

"Вне всякого сомнения, первую волну удалось обуздать, но отдельные случаи регистрируют каждый день", – сказала вице-министр.